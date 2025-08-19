Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 19.08.2025 (обновлено: 07:33 19.08.2025)
ПВО ночью сбила 23 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 23 украинских беспилотника
2025-08-19T07:08:00+03:00
2025-08-19T07:33:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Средства ПВО в ночь на вторник сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ во вторник"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Волгоградской области и по пять БПЛА - над территориями Ростовской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
ПВО ночью сбила 23 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 23 украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Средства ПВО в ночь на вторник сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ во вторник
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Волгоградской области и по пять БПЛА - над территориями Ростовской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Ростовской области уничтожили беспилотник
