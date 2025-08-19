https://ria.ru/20250819/bespilotniki-2036212262.html

ПВО ночью сбила 23 украинских беспилотника

2025-08-19T07:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

волгоградская область

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Средства ПВО в ночь на вторник сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ во вторник"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Волгоградской области и по пять БПЛА - над территориями Ростовской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.

