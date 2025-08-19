https://ria.ru/20250819/bespilotnik-2036208271.html
В Ростовской области уничтожили беспилотник
БПЛА уничтожен в Каменском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Каменском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет.
