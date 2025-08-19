https://ria.ru/20250819/bespilotnik-2036208271.html

В Ростовской области уничтожили беспилотник

В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 19.08.2025

В Ростовской области уничтожили беспилотник

БПЛА уничтожен в Каменском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T05:49:00+03:00

2025-08-19T05:49:00+03:00

2025-08-19T05:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Каменском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20250819/volgograd-2036201761.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростовская область, юрий слюсарь