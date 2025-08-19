https://ria.ru/20250819/belorussiya-2036397422.html

Белоруссия готова организовать встречу Путина с Зеленским

Белоруссия готова организовать встречу Путина с Зеленским - РИА Новости, 20.08.2025

Белоруссия готова организовать встречу Путина с Зеленским

Белоруссия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но Александр Лукашенко и его американский коллега Дональд... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-19T22:07:00+03:00

2025-08-19T22:07:00+03:00

2025-08-20T01:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

россия

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Белоруссия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но Александр Лукашенко и его американский коллега Дональд Трамп эту тему не обсуждали, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, ее слова приводятся в Telegram-канале "Ведомостей."Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы", — сказала она.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036395368.html

https://ria.ru/20250819/ssha-2036390209.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский