Белоруссия готова организовать встречу Путина с Зеленским
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 19.08.2025 (обновлено: 01:02 20.08.2025)
Белоруссия готова организовать встречу Путина с Зеленским
Белоруссия готова организовать встречу Путина с Зеленским
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Белоруссия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но Александр Лукашенко и его американский коллега Дональд Трамп эту тему не обсуждали, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, ее слова приводятся в Telegram-канале "Ведомостей."Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы", — сказала она.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Белоруссия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но Александр Лукашенко и его американский коллега Дональд Трамп эту тему не обсуждали, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, ее слова приводятся в Telegram-канале "Ведомостей.
"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы", — сказала она.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
