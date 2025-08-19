https://ria.ru/20250819/belorussiya-2036397422.html
Белоруссия готова организовать встречу Путина с Зеленским
Белоруссия готова организовать встречу Путина с Зеленским
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Белоруссия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но Александр Лукашенко и его американский коллега Дональд Трамп эту тему не обсуждали, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, ее слова приводятся в Telegram-канале "Ведомостей."Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы", — сказала она.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
