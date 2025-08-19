Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в России - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/belorussija-2036383356.html
В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в России
В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в России - РИА Новости, 19.08.2025
В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в России
Белорусские дипломаты проверяют информацию в СМИ о якобы принудительном труде белорусов в Воронежской области, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T19:49:00+03:00
2025-08-19T19:49:00+03:00
в мире
белоруссия
воронежская область
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_7810a9d1d01f5799b9c1ec3852a56828.jpg
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Белорусские дипломаты проверяют информацию в СМИ о якобы принудительном труде белорусов в Воронежской области, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму "с сотней рабов". Сообщается, что людей заманивали зарплатой до 2 тысяч рублей в день и жильём, "запирали и кормили просрочкой". Работников якобы выпускают только под надзором в магазин, бьют за побеги и плохую работу. Следователи начали проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме в Воронежской области, сообщили во вторник в СУСК по региону. "Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых - белорусы. В частности, белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться", - говорится в сообщении МИД Белоруссии. Отмечается, что информация для проверки также передана в управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома. "В посольстве данная ситуация держится на контроле. Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Беларуси и России", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250718/priamure-2029890393.html
белоруссия
воронежская область
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_e9f75b18d1c51f1bf16eee52a4ce4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, воронежская область, воронеж
В мире, Белоруссия, Воронежская область, Воронеж
В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в России

МИД Белоруссии проверит сообщения о принудительном труде белорусов под Воронежем

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Белорусские дипломаты проверяют информацию в СМИ о якобы принудительном труде белорусов в Воронежской области, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму "с сотней рабов". Сообщается, что людей заманивали зарплатой до 2 тысяч рублей в день и жильём, "запирали и кормили просрочкой". Работников якобы выпускают только под надзором в магазин, бьют за побеги и плохую работу. Следователи начали проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме в Воронежской области, сообщили во вторник в СУСК по региону.
"Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых - белорусы. В частности, белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться", - говорится в сообщении МИД Белоруссии.
Отмечается, что информация для проверки также передана в управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома.
"В посольстве данная ситуация держится на контроле. Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Беларуси и России", - подчеркивается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд
18 июля, 11:40
 
В миреБелоруссияВоронежская областьВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала