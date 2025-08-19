https://ria.ru/20250819/belorussija-2036383356.html
В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в России
Белорусские дипломаты проверяют информацию в СМИ о якобы принудительном труде белорусов в Воронежской области, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Белорусские дипломаты проверяют информацию в СМИ о якобы принудительном труде белорусов в Воронежской области, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму "с сотней рабов". Сообщается, что людей заманивали зарплатой до 2 тысяч рублей в день и жильём, "запирали и кормили просрочкой". Работников якобы выпускают только под надзором в магазин, бьют за побеги и плохую работу. Следователи начали проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме в Воронежской области, сообщили во вторник в СУСК по региону. "Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых - белорусы. В частности, белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться", - говорится в сообщении МИД Белоруссии. Отмечается, что информация для проверки также передана в управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома. "В посольстве данная ситуация держится на контроле. Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Беларуси и России", - подчеркивается в сообщении.
