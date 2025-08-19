https://ria.ru/20250819/belgrad-2036184835.html

В Белграде протестующие закидали камнями отделение правящей партии

В Белграде протестующие закидали камнями отделение правящей партии - РИА Новости, 19.08.2025

В Белграде протестующие закидали камнями отделение правящей партии

Протестующие разбили стекла и закидали камнями и пиротехникой одно из отделений правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, передает телеканал N1. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T00:13:00+03:00

2025-08-19T00:13:00+03:00

2025-08-19T00:13:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

черногория

александр вучич

воислав шешель

александр вулин

сербская прогрессивная партия (спп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917826875_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11566d5ace0a9a2f6945d52ea5524c71.jpg

БЕЛГРАД, 19 авг – РИА Новости. Протестующие разбили стекла и закидали камнями и пиротехникой одно из отделений правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, передает телеканал N1. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии. "В ходе протестного шествия от юридического факультета группа молодых людей разбила стекла в отделении СПП на улице Цвиечевой в районе Палилула. Камни бросали люди со скрытыми лицами, разбили витрину, бросали пиротехнические средства... Помещение было пустым. Вскоре приехала жандармерия и оттеснила демонстрантов", - передает телеканал, который ведет трансляцию протестов. Протесты вечером в понедельник проходят в Белграде, Нови-Саде и других городах Сербии под девизом "На чем мы остановились?", в ночь на понедельник не было инцидентов. В соцсетях сообщается о перекрытии демонстрантами трассы, ведущей к Черногории в городе Нови-Пазар. МВД Сербии сообщило в воскресенье, что предыдущей ночью при беспорядках в Сербии в городах Валево, Белграде и других пострадали шесть полицейских, задержаны 56 человек. Нападению подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и "Движения социалистов" бывшего вице-премьера Александра Вулина. Неизвестные в ночь на пятницу также разрушили офис правящей СПП в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005141076.html

https://ria.ru/20250707/serbija-2027596042.html

https://ria.ru/20250629/belgrad-2026081647.html

сербия

белград (город)

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), черногория, александр вучич, воислав шешель, александр вулин, сербская прогрессивная партия (спп)