Количество бизнесменов на Портале поставщиков Москвы превысило 380 тысяч

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Число бизнесменов, которые зарегистрированы на Портале поставщиков Москвы, превысило 380 тысяч, с начала года их количество выросло на 30 тысяч, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она напомнила, что данная платформа работает уже более 12 лет. Портал создан как электронная платформа для закупок малого объема."С его помощью предприниматели находят потребителей среди 60 тысяч заказчиков в 42 регионах страны, осваивают новые региональные рынки и масштабируют бизнес. В настоящее время на портале зарегистрировано более 380 тысяч поставщиков со всей страны. Их количество с начала года выросло на 30 тысяч. Активнее всего к площадке присоединялись представители из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области – их доля среди новых пользователей составила почти 30 процентов", - подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Руководитель департамента уточнила, что из указанных субъектов, подключившиеся к порталу с начала этого года, заключили 1,7 тысячи контрактов. Их общая сумма составила свыше 2,5 миллиарда рублей.Каждый год на столичной платформе заключают примерно 1,5 тысячи контрактов. Подавляющая часть бизнесменов – свыше 90% - представители малого и среднего предпринимательства.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, платформа привлекает предпринимателей возможностью участвовать в межрегиональных закупках малого объема, высокой цифровизацией и оперативностью сделок.Он уточнил, что список товаров, работ и услуг, которые предлагают поставщики, состоит из более 3,2 миллиона уникальных наименований."Больше всего поставщиков на портале зарегистрировано из Москвы – их число достигает почти 180 тысяч", - отметил Пуртов.Он продолжил, что в топ-5 также входят поставщики из Подмосковья (38,5 тысячи предпринимателей), Пермского края (13,6 тысячи), Петербурга (13 тысяч), Краснодарского края (более 8 тысяч).Предприниматели могут зарегистрироваться на платформе с помощью электронной почты или электронной подписи, а также авторизоваться через учетную запись mos.ru или другие системы. С помощью упрощенной регистрации по почте можно просматривать информацию на портале, но тогда не получится участвовать в закупках. Для юридически значимых действий – подписания оферты, контракта и других – потребуется электронная подпись.В московском департаменте информационных технологий подчеркнули, что Москва постоянно совершенствует возможности платформы, учитывая пожелания самих пользователей. Например, при загрузке в каталог новой товарной единицы нейросеть за пару секунд определит возможную категорию и предложит подходящие характеристики, бот автоматических ставок позволяет участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно, чат-бот находит ответы на вопросы в базе из более чем 600 статей, а сервис "Школа поставщика" помогает новым пользователям пройти бесплатные обучающие курсы и познакомиться с популярными инструментами ресурса, чтобы быстрее освоиться на портале и начать полноценно участвовать в закупках.Функциональным заказчиком портала выступает московский департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий города.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регпроекта города "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что за полгода московские заказчики заключили на Портале поставщиков контракты с бизнесменами из других субъектов России на сумму 10 миллиардов рублей, данный показатель почти на треть превысил объем закупок аналогичного периода 2024 года.

