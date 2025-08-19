https://ria.ru/20250819/avstriya-2036375720.html

В Австрии раскритиковали отстранение ЕС от процесса по Украине

ВЕНА, 19 авг - РИА Новости. Депутат парламента Австрии от правой Австрийской партии свободы (АПС) Сюзанна Фюрст назвала "политическим позором" для Европейского союза, а также для австрийского правительства тот факт, что Европа полностью отстранена от ключевого процесса по урегулированию украинского конфликта. "Представитель АПС по вопросам внешней политики, нейтралитета и ЕС, депутат Сюзанна Фюрст приветствовала начавшиеся мирные переговоры между США, Украиной и Россией как "давно назревший, но обнадеживающий шаг в правильном направлении". В то же время она назвала "политическим позором" для Европейского союза, а также для австрийского коалиционного правительства… и в первую очередь для министра иностранных дел (Беате - ред.) Майнл-Райзингер тот факт, что Европа была полностью отстранена от этого ключевого процесса и упустила свою историческую возможность выступить нейтральным посредником", - говорится в релизе партии. Как отметила Фюрст, любой разговор, который может заставить оружие замолчать, заслуживает одобрения и подтверждает многолетнюю приверженность австрийских правых дипломатии вместо разжигания войны. По ее словам, то, что Австрия не участвует в этих переговорах, не является случайностью. "Министр иностранных дел от (партии - ред.) NEOS Майнл-Райзингер полностью игнорирует пути к прекращению огня и достижению прочного мира. Напротив - её безграничная зависимость от ЕС в сочетании с заявлениями, ставящими под угрозу вечный нейтралитет Австрии, и продолжением санкционной политики против России подрывают доверие к нашей стране. Ни ЕС, ни Майнл-Райзингер не распознали знаки времени и момент для правильных действий", - выразила уверенность Фюрст. Для достижения долгосрочного и справедливого мира важно, чтобы в центре внимания находились интересы европейских народов, а не геополитические расчёты внешних держав, подчеркнула она. "Мы надеемся на настоящий прорыв. Но он возможен только в том случае, если результатом станет стабильный мир в Европе, а не просто передышка в борьбе глобальных держав. Возможность есть, и её нужно использовать во благо людей, переживших страдания", - заключила депутат. По её словам, основным условием для роли Австрии как надёжного посредника является немедленное прекращение санкционного режима, который, по мнению депутата, прежде всего вредит благосостоянию республики. "ЕС также должен наконец понять, что его риторика войны и жёсткая позиция ничего не приносят. Напротив, европейские главы государств и правительств, в первую очередь Урсула фон дер Ляйен, из-за многолетнего провала в мирном разрешении конфликта были превращены в наблюдателей, статистов и исполнителей команд", - отметила Фюрст. Политик призвала к тому, чтобы текущие переговоры стали для Австрии сигналом вернуться к активной и суверенной нейтральной политике.

