Анохин: в Смоленске проходит соревнование рабочих профессий

2025-08-19T16:46:00+03:00
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Смоленске проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" в трех номинациях, сообщил губернатор области Василий Анохин. Соревнование состоится на базе Смоленской академии профессионального образования и компании ООО "Радиоинж". По мнению Анохина, подобные события демонстрируют значимость рабочих профессий. Состязание является частью федерального проекта "Человек труда", который входит в национальный проект "Кадры". Организует конкурс Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. В этом году в регионе конкурс проходит в трех номинациях: "Слесарь-инструментальщик", "Токарь" и "Фрезеровщик". "Участие принимают 11 сотрудников ведущих предприятий. Накануне участники занимались зарисовкой деталей и решением кейс-задач. Сегодня они выполняют задания по чертежам, разработанными экспертными комиссиями. Выбор оборудования определялся в результате жеребьевки", — написал Анохин в своем телеграм-канале. В конце сентября победители региональных этапов встретятся в финальных состязаниях по своим номинациям, которые пройдут в Смоленской области и объединят профессионалов со всей страны. Лидеры по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место – 1 миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, обладатели бронзы – 300 тысяч рублей. "Желаю всем участникам удачи, пусть победит сильнейший!" — заключил губернатор области.
