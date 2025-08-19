Рейтинг@Mail.ru
Анохин: в Смоленске проходит соревнование рабочих профессий - РИА Новости, 19.08.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:46 19.08.2025 (обновлено: 16:47 19.08.2025)
Анохин: в Смоленске проходит соревнование рабочих профессий
Анохин: в Смоленске проходит соревнование рабочих профессий - РИА Новости, 19.08.2025
Анохин: в Смоленске проходит соревнование рабочих профессий
В Смоленске проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" в трех номинациях, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Смоленске проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" в трех номинациях, сообщил губернатор области Василий Анохин. Соревнование состоится на базе Смоленской академии профессионального образования и компании ООО "Радиоинж". По мнению Анохина, подобные события демонстрируют значимость рабочих профессий. Состязание является частью федерального проекта "Человек труда", который входит в национальный проект "Кадры". Организует конкурс Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. В этом году в регионе конкурс проходит в трех номинациях: "Слесарь-инструментальщик", "Токарь" и "Фрезеровщик". "Участие принимают 11 сотрудников ведущих предприятий. Накануне участники занимались зарисовкой деталей и решением кейс-задач. Сегодня они выполняют задания по чертежам, разработанными экспертными комиссиями. Выбор оборудования определялся в результате жеребьевки", — написал Анохин в своем телеграм-канале. В конце сентября победители региональных этапов встретятся в финальных состязаниях по своим номинациям, которые пройдут в Смоленской области и объединят профессионалов со всей страны. Лидеры по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место – 1 миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, обладатели бронзы – 300 тысяч рублей. "Желаю всем участникам удачи, пусть победит сильнейший!" — заключил губернатор области.
Анохин: в Смоленске проходит соревнование рабочих профессий

Анохин: в Смоленске проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии"

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Смоленске проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" в трех номинациях, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Соревнование состоится на базе Смоленской академии профессионального образования и компании ООО "Радиоинж". По мнению Анохина, подобные события демонстрируют значимость рабочих профессий.
Состязание является частью федерального проекта "Человек труда", который входит в национальный проект "Кадры". Организует конкурс Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.
В этом году в регионе конкурс проходит в трех номинациях: "Слесарь-инструментальщик", "Токарь" и "Фрезеровщик".
"Участие принимают 11 сотрудников ведущих предприятий. Накануне участники занимались зарисовкой деталей и решением кейс-задач. Сегодня они выполняют задания по чертежам, разработанными экспертными комиссиями. Выбор оборудования определялся в результате жеребьевки", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
В конце сентября победители региональных этапов встретятся в финальных состязаниях по своим номинациям, которые пройдут в Смоленской области и объединят профессионалов со всей страны. Лидеры по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место – 1 миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, обладатели бронзы – 300 тысяч рублей.
"Желаю всем участникам удачи, пусть победит сильнейший!" — заключил губернатор области.
Анохин: предприниматели Смоленской области должны чувствовать поддержку
14 августа, 18:04
Анохин: предприниматели Смоленской области должны чувствовать поддержку
14 августа, 18:04
 
Смоленская область Василий Анохин Смоленск Смоленская область
 
 
