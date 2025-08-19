https://ria.ru/20250819/aksenov-2036275927.html

Аксенов рассказал о предотвращенных на него покушениях

Аксенов рассказал о предотвращенных на него покушениях - РИА Новости, 19.08.2025

Аксенов рассказал о предотвращенных на него покушениях

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошлом году предотвращено четыре покушения на него, но противник со своих исполнителей эту задачу не снял. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:20:00+03:00

2025-08-19T13:20:00+03:00

2025-08-19T13:27:00+03:00

сергей аксенов (политик)

происшествия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошлом году предотвращено четыре покушения на него, но противник со своих исполнителей эту задачу не снял."На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник еще задач со своих исполнителей не снял", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

https://ria.ru/20250818/prozorov-2035985139.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей аксенов (политик), происшествия, республика крым