Аксенов рассказал о предотвращенных на него покушениях
Аксенов рассказал о предотвращенных на него покушениях - РИА Новости, 19.08.2025
Аксенов рассказал о предотвращенных на него покушениях
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошлом году предотвращено четыре покушения на него, но противник со своих исполнителей эту задачу не снял. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:20:00+03:00
2025-08-19T13:20:00+03:00
2025-08-19T13:27:00+03:00
сергей аксенов (политик)
происшествия
республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошлом году предотвращено четыре покушения на него, но противник со своих исполнителей эту задачу не снял."На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник еще задач со своих исполнителей не снял", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
