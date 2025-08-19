Аксенов рассказал о предотвращенных на него покушениях

Рейтинг@Mail.ru
13:20 19.08.2025
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошлом году предотвращено четыре покушения на него, но противник со своих исполнителей эту задачу не снял. РИА Новости, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошлом году предотвращено четыре покушения на него, но противник со своих исполнителей эту задачу не снял."На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник еще задач со своих исполнителей не снял", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Сергей Аксенов (политик), Происшествия, Республика Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Экс-подполковник СБУ рассказал, кто стоит за покушением на него
Экс-подполковник СБУ рассказал, кто стоит за покушением на него
18 августа, 08:47
 
Сергей Аксенов (политик)ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
