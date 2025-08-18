Рейтинг@Mail.ru
Журналистка Наташа Рей пока не просила гражданство России, заявил адвокат
12:35 18.08.2025 (обновлено: 13:42 18.08.2025)
Журналистка Наташа Рей пока не просила гражданство России, заявил адвокат
Журналистка Наташа Рей пока не просила гражданство России, заявил адвокат
2025-08-18T12:35:00+03:00
2025-08-18T13:42:00+03:00
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Преследуемая во Франции за слова о поле супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон журналистка Наташа Рей пока не просила гражданство РФ, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан. "Она пока отказалась от этой идеи, потому что намерена прежде пройти лечение во Франции, потому что пока она не может совершить такую поездку", - сказал РИА Новости Данглеан. Ранее адвокат сообщал РИА Новости, что его подзащитная, которая проходит лечение от онкологического заболевания, намерена в ближайшее время подать прошение о предоставлении политического убежища через посольство РФ во Франции. Он также отметил, что она планирует обратиться к депутату ГД Петру Толстому с просьбой о содействии в этом деле, так как его "знают и ценят во Франции" и он "хорошо говорит по-французски". В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Преследуемая во Франции за слова о поле супруги президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон журналистка Наташа Рей пока не просила гражданство РФ, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан.
"Она пока отказалась от этой идеи, потому что намерена прежде пройти лечение во Франции, потому что пока она не может совершить такую поездку", - сказал РИА Новости Данглеан.
Ранее адвокат сообщал РИА Новости, что его подзащитная, которая проходит лечение от онкологического заболевания, намерена в ближайшее время подать прошение о предоставлении политического убежища через посольство РФ во Франции. Он также отметил, что она планирует обратиться к депутату ГД Петру Толстому с просьбой о содействии в этом деле, так как его "знают и ценят во Франции" и он "хорошо говорит по-французски".
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
