https://ria.ru/20250818/zhkkh-2036111823.html
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября - РИА Новости, 18.08.2025
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября
Власти Московской области планируют завершить основные работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду к 15 сентября, что... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:44:00+03:00
2025-08-18T17:44:00+03:00
2025-08-18T17:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036112388_0:239:2559:1678_1920x0_80_0_0_6f88b1191eab79ac9e80f4a9ab6e1cf7.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Московской области планируют завершить основные работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду к 15 сентября, что включает в себя замену более 350 километров теплосетей и модернизацию 85 котельных, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Пятнадцатого сентября в Подмосковье завершат работы по подготовке системы ЖКХ к осенне-зимнему периоду. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили готовность коммунальной инфраструктуры к ОЗП, а также темпы реализации госпрограммы. Осенью в Подмосковье планируют закончить реконструкцию/строительство 85 котельных, 60 БМК, 22 ЦТП, а также перекладку/капремонт более 350 километров теплосетей. Положительные изменения коснутся 23,3 тысяч МКД и 5 тысяч соцобъектов", - говорится в сообщении. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, модернизирующиеся 352 километра теплосетей в общей сложности обеспечивают отоплением 3,7 миллиона жителей Подмосковья. Он также отметил, что на "особом контроле" сейчас водоснабжения, так как они "играют важную роль в ОЗП". "Помимо модернизируемых объектов, безусловно, к зиме готовим всю систему теплоснабжения региона – она включает свыше 2,7 тысяч объектов и более 10 тысяч километров тепловых сетей… До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды и так далее", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Уточняется, что больше всего мероприятий в рамках госпрограммы осуществляется в Наро-Фоминском городском округе (модернизация 11 котельных), Шатуре (11), Щёлкове (10), Одинцовском (10) и Егорьевске (7). Работы продолжаются и в других муниципалитетах.
https://ria.ru/20250818/rso-2036110687.html
https://ria.ru/20250818/podmoskove-2036099627.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036112388_0:72:2559:1991_1920x0_80_0_0_bc742c9394b11999cfdf56103b1a0b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ЖКХ
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября
В Подмосковье к 15 сентября завершат подготовку ЖКХ к осенне-зимнему периоду
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Московской области планируют завершить основные работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду к 15 сентября, что включает в себя замену более 350 километров теплосетей и модернизацию 85 котельных, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Пятнадцатого сентября в Подмосковье завершат работы по подготовке системы ЖКХ к осенне-зимнему периоду. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили готовность коммунальной инфраструктуры к ОЗП, а также темпы реализации госпрограммы. Осенью в Подмосковье планируют закончить реконструкцию/строительство 85 котельных, 60 БМК, 22 ЦТП, а также перекладку/капремонт более 350 километров теплосетей. Положительные изменения коснутся 23,3 тысяч МКД и 5 тысяч соцобъектов", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, модернизирующиеся 352 километра теплосетей в общей сложности обеспечивают отоплением 3,7 миллиона жителей Подмосковья. Он также отметил, что на "особом контроле" сейчас водоснабжения, так как они "играют важную роль в ОЗП".
"Помимо модернизируемых объектов, безусловно, к зиме готовим всю систему теплоснабжения региона – она включает свыше 2,7 тысяч объектов и более 10 тысяч километров тепловых сетей… До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды и так далее", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
Уточняется, что больше всего мероприятий в рамках госпрограммы осуществляется в Наро-Фоминском городском округе (модернизация 11 котельных), Шатуре (11), Щёлкове (10), Одинцовском (10) и Егорьевске (7). Работы продолжаются и в других муниципалитетах.