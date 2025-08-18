https://ria.ru/20250818/zhkkh-2036111823.html

Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября

Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября - РИА Новости, 18.08.2025

Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября

Власти Московской области планируют завершить основные работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду к 15 сентября, что... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:44:00+03:00

2025-08-18T17:44:00+03:00

2025-08-18T17:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036112388_0:239:2559:1678_1920x0_80_0_0_6f88b1191eab79ac9e80f4a9ab6e1cf7.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Московской области планируют завершить основные работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду к 15 сентября, что включает в себя замену более 350 километров теплосетей и модернизацию 85 котельных, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Пятнадцатого сентября в Подмосковье завершат работы по подготовке системы ЖКХ к осенне-зимнему периоду. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили готовность коммунальной инфраструктуры к ОЗП, а также темпы реализации госпрограммы. Осенью в Подмосковье планируют закончить реконструкцию/строительство 85 котельных, 60 БМК, 22 ЦТП, а также перекладку/капремонт более 350 километров теплосетей. Положительные изменения коснутся 23,3 тысяч МКД и 5 тысяч соцобъектов", - говорится в сообщении. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, модернизирующиеся 352 километра теплосетей в общей сложности обеспечивают отоплением 3,7 миллиона жителей Подмосковья. Он также отметил, что на "особом контроле" сейчас водоснабжения, так как они "играют важную роль в ОЗП". "Помимо модернизируемых объектов, безусловно, к зиме готовим всю систему теплоснабжения региона – она включает свыше 2,7 тысяч объектов и более 10 тысяч километров тепловых сетей… До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды и так далее", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Уточняется, что больше всего мероприятий в рамках госпрограммы осуществляется в Наро-Фоминском городском округе (модернизация 11 котельных), Шатуре (11), Щёлкове (10), Одинцовском (10) и Егорьевске (7). Работы продолжаются и в других муниципалитетах.

https://ria.ru/20250818/rso-2036110687.html

https://ria.ru/20250818/podmoskove-2036099627.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх