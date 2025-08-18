Рейтинг@Mail.ru
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября - РИА Новости, 18.08.2025
Новости Подмосковья
 
17:44 18.08.2025 (обновлено: 17:52 18.08.2025)
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября - РИА Новости, 18.08.2025
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября
Власти Московской области планируют завершить основные работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду к 15 сентября, что... РИА Новости, 18.08.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жкх
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Московской области планируют завершить основные работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду к 15 сентября, что включает в себя замену более 350 километров теплосетей и модернизацию 85 котельных, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Пятнадцатого сентября в Подмосковье завершат работы по подготовке системы ЖКХ к осенне-зимнему периоду. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили готовность коммунальной инфраструктуры к ОЗП, а также темпы реализации госпрограммы. Осенью в Подмосковье планируют закончить реконструкцию/строительство 85 котельных, 60 БМК, 22 ЦТП, а также перекладку/капремонт более 350 километров теплосетей. Положительные изменения коснутся 23,3 тысяч МКД и 5 тысяч соцобъектов", - говорится в сообщении. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, модернизирующиеся 352 километра теплосетей в общей сложности обеспечивают отоплением 3,7 миллиона жителей Подмосковья. Он также отметил, что на "особом контроле" сейчас водоснабжения, так как они "играют важную роль в ОЗП". "Помимо модернизируемых объектов, безусловно, к зиме готовим всю систему теплоснабжения региона – она включает свыше 2,7 тысяч объектов и более 10 тысяч километров тепловых сетей… До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды и так далее", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Уточняется, что больше всего мероприятий в рамках госпрограммы осуществляется в Наро-Фоминском городском округе (модернизация 11 котельных), Шатуре (11), Щёлкове (10), Одинцовском (10) и Егорьевске (7). Работы продолжаются и в других муниципалитетах.
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ЖКХ
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье завершится 15 сентября

В Подмосковье к 15 сентября завершат подготовку ЖКХ к осенне-зимнему периоду

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской областиЗаседание правительства Московской области
Заседание правительства Московской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Заседание правительства Московской области
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Московской области планируют завершить основные работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду к 15 сентября, что включает в себя замену более 350 километров теплосетей и модернизацию 85 котельных, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Пятнадцатого сентября в Подмосковье завершат работы по подготовке системы ЖКХ к осенне-зимнему периоду. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили готовность коммунальной инфраструктуры к ОЗП, а также темпы реализации госпрограммы. Осенью в Подмосковье планируют закончить реконструкцию/строительство 85 котельных, 60 БМК, 22 ЦТП, а также перекладку/капремонт более 350 километров теплосетей. Положительные изменения коснутся 23,3 тысяч МКД и 5 тысяч соцобъектов", - говорится в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, модернизирующиеся 352 километра теплосетей в общей сложности обеспечивают отоплением 3,7 миллиона жителей Подмосковья. Он также отметил, что на "особом контроле" сейчас водоснабжения, так как они "играют важную роль в ОЗП".
"Помимо модернизируемых объектов, безусловно, к зиме готовим всю систему теплоснабжения региона – она включает свыше 2,7 тысяч объектов и более 10 тысяч километров тепловых сетей… До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды и так далее", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
Уточняется, что больше всего мероприятий в рамках госпрограммы осуществляется в Наро-Фоминском городском округе (модернизация 11 котельных), Шатуре (11), Щёлкове (10), Одинцовском (10) и Егорьевске (7). Работы продолжаются и в других муниципалитетах.
