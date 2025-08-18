Измена Збруеву или тюрьма. Что пустило под откос жизнь Малявиной
Кадр из фильма "Иваново детство"
© Мосфильм (1962)
Кадр из фильма "Иваново детство"
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В 60-е удивительная красота этой актрисы сводила мужчин с ума. Валентина Малявина запомнилась советскому зрителю по фильму "Иваново детство" и с тех пор часто появлялась на экранах. Ей пророчили блестящую карьеру. Но вскоре жизнь пошла под откос: аборт против воли, болезненный развод, алкоголизм, обвинения в убийстве и тюрьма. Что же случилось с дивой советского киноэкрана?
Ранняя беременность от Александра Збруева
Валентина Малявина родилась 18 июня 1941, через четыре дня началась Великая Отечественная, и будущая актриса вместе с мамой и папой-полковником отправилась на Дальний Восток. Только в конце 40-х семья вернулась в столицу. Малявина пошла в школу, завела друзей и стала мечтать о карьере актрисы.
Сцена из спектакля Московского театра им. Е. Вахтангова "Выбор". В роли Ларушки - Валентина Малявина
Сцена из спектакля Московского театра им. Е. Вахтангова "Выбор". В роли Ларушки - Валентина Малявина
В 17 лет Валентина безумно влюбилась в Александра Збруева, учившегося в соседней школе. Парень слыл настоящей звездой Арбата.
Влюбленные виделись тайно — у обоих строгие родители. Вскоре Малявина забеременела, и молодые поняли, что настало время во всем признаться близким. Правда, предварительно пара расписалась в ЗАГСе.
Обманом заманили на аборт
Мама Валентины приняла сообщение о поспешном браке спокойно, однако новость о ребенке ее возмутила, она посчитала, что заводить детей было рано, и это привело к ужасной трагедии.
Артист Александр Збруев
Когда Збруев находился в отъезде, его молодую супругу обманом заманили в клинику — якобы на осмотр — и спровоцировали искусственные роды.
"Последнее, что я помню — иглу, входящую мне в вену. После этого отключилась. А когда проснулась, то беременной уже не была. Эта трагедия всё перевернула в моей жизни — я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей", — говорила позже артистка.
Збруев во всем обвинил Валентину, супруги какое-то время прожили вместе, но отношения быстро испортились.
Кадр из фильма "На всякого мудреца довольно простоты"
© ТО "Экран" (1971)
Кадр из фильма "На всякого мудреца довольно простоты"
Романы с Тарковским и Кайдановским
Пережитая драма не помешала Валентине начать учебу в "Щуке", а затем стать актрисой театра и кино. Она дебютировала на экране в картине "Первое свидание", получила роль у Андрея Тарковского в "Ивановом детстве". На съемках этой картины у Валентины начался роман с самим режиссером. При этом ее не смущало, что у того есть жена.
Впрочем, сама актриса тоже в тот момент все еще была замужем за Збруевым, измена поставила жирную точку в их отношениях.
Режиссер Андрей Тарковский (в центре) репетирует с Донатасом Банионисом (слева) и Натальей Бондарчук (справа) сцену из кинофильма "Солярис"
Режиссер Андрей Тарковский (в центре) репетирует с Донатасом Банионисом (слева) и Натальей Бондарчук (справа) сцену из кинофильма "Солярис"
Фильм "Иваново детство" получил множество наград, в том числе и престижный приз "Золотой лев" на Международном фестивале в Венеции, за которым Тарковский с Малявиной поехали вместе.
Успех вскружил актрисе голову. Она стала завсегдатаем модных тусовок, на одной из вечеринок познакомилась с Александром Кайдановским, который быстро занял место "нестандартного Тарковского".
Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
© Одесская киностудия, 1987
Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
Кайдановский был женат, но убеждал Валентину, что вот-вот разведется, в итоге актер так и не решился уйти из семьи.
Недолгая радость материнства
В 1963 году на съемках киноальманаха "Юность" у Малявиной завязался бурный роман с кинорежиссером Павлом Арсеновым, который стал ее вторым официальным супругом.
Кадр из фильма "Красная площадь"
© Мосфильм (1970)
Кадр из фильма "Красная площадь"
Несмотря на клятву юности, в браке с Арсеновым она родила дочь. Однако радость материнства была совсем недолгой — прожив всего несколько недель, девочка умерла от инфекции.
Именно эта трагедия и стала причиной охлаждения супружеских отношений, прожив в браке 6 лет, Валентина и Павел решили расстаться.
Срок за убийство
Оставшись одна, Малявина нашла утешение в алкоголе и незаметно втянулась. В личной жизни появился актер Станислав Жданько, который был на 12 лет моложе, но Валентина не считала это помехой и с головой окунулась в новый роман.
Кадр из фильма "Король-олень"
© Киностудия им. М. Горького (1969)
Кадр из фильма "Король-олень"
К сожалению, со временем актеры начали вместе выпивать, упрекая друг друга в собственных неудачах, и не один раз это заканчивалось дракой.
После одной такой ссоры Валентина на час вышла из дома, а когда вернулась, застала Стаса мертвым.
Следствие поначалу установило, что 24-летний Станислав Жданько, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покончил жизнь самоубийством.
Кадр из фильма "Урок литературы"
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Урок литературы"
Это решение не устроило родственников погибшего артиста, и они добились пересмотра дела. Спустя три года состоялся новый суд, который признал Валентину Малявину виновной в убийстве своего сожителя и приговорил ее к 9 годам лишения свободы. Малявина никогда не признавалась в убийстве.
Второе убийство
В колонии актриса провела около пяти лет. Довольно быстро она сумела вернуться к любимой работе в театре и кино, довольствуясь второстепенными ролями.
Сцена из спектакля "Лето в Ноане"
В личной жизни у Малявиной тоже произошли изменения — она еще дважды выходила замуж.
Последним, пятым по счету, если считать гражданский брак с Жданько, супругом стал иконописец Владимир Красницкий, с ним, казалось, всё пришло в норму.
Но как-то вечером, когда Красницкий возвращался домой, на него напали хулиганы. Завязалась драка, в которой он погиб.
Кадр из фильма "Отче наш"
© Мосфильм (1989)
Кадр из фильма "Отче наш"
После случившегося актриса вновь стала пить. В ее доме стали появляться сомнительные личности.
Один из них, будучи пьяным, толкнул Валентину, и женщина, ударившись головой, полностью потеряла зрение. А другой тут же этим воспользовался и переписал на себя квартиру Малявиной, а саму актрису отправил в Курск.
К счастью, ей помогли друзья, поселив в пансионат для слабовидящих с хорошим уходом и медицинским обслуживанием.
Кадр из фильма "Нос"
© ТО "Экран" (1977)
Кадр из фильма "Нос"
В этом учреждении Валентина Александровна прожила почти два десятка лет. В 2021 году актриса тихо скончалась.