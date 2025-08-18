Рейтинг@Mail.ru
С четвертой попытки. Таинственный жених Анжелики Агурбаш - РИА Новости, 18.08.2025
19:00 18.08.2025
С четвертой попытки. Таинственный жених Анжелики Агурбаш
С четвертой попытки. Таинственный жених Анжелики Агурбаш - РИА Новости, 18.08.2025
С четвертой попытки. Таинственный жених Анжелики Агурбаш
В биографии известной певицы Анжелики Агурбаш ключевую роль сыграли не только творческие достижения, но и целый калейдоскоп скандалов. Она не скрывала... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В биографии известной певицы Анжелики Агурбаш ключевую роль сыграли не только творческие достижения, но и целый калейдоскоп скандалов. Она не скрывала драматичных подробностей личной жизни и финансовые потери.55-летняя артистка планировала сыграть свадьбу 31 июля, уже в четвертый раз собравшись под венец. Торжеству не суждено было состояться, стало известно, что свадьбу отменили.Почему — далее в материале РИА Новости.Случайно попала в кино и стала королевой красотыБудущая певица родилась 17 мая 1970 года в Минске в простой семье. Когда девочке было 10 лет, отец ушел из семьи, и мать одна воспитывала ее и младшего брата.Тяга к творчеству появилась уже в юные годы, будучи школьницей, обучалась игре на фортепиано, брала уроки вокала и играла в театральной студии. Также входила в состав танцевального ансамбля "Вязанка", с которым выступала на конкурсах.В 16 лет она случайно попала в кино, неожиданно прямо на улице к ней подошла ассистентка режиссера и пригласила на кинопробы. Вместо обычной массовки Анжелике доверили главную роль в фильме Александра Ефремова "Экзамен для директора".После окончания школы она поступила в Минский театрально-художественный институт, а в 1988 году Анжелика победила в первом в БССР конкурсе красоты. Вскоре ее пригласили в известный белорусский ансамбль "Верасы", где она работала до 1995 года под сценическим именем Лика Ялинская.Первый муж изменял с узбекской актрисойВпервые Анжелика вышла замуж в 1988 году за актера и театрального режиссера Игоря Ленева, ее не смутило, что избранник был старше нее на 12 лет. У супругов родилась дочь Дарья.Брак оказался недолгим, просуществовав всего два года. Разрыв произошел вскоре после того, как Анжелика узнала, что муж изменил ей с узбекской актрисой Дилорой Камбаровой.Когда уже бывшая жена вернулась за вещами, её поразило присутствие в квартире новой возлюбленной, щеголявшей в одежде певицы.Отношения с культуристомПосле развода на горизонте певицы появился культурист Валерий Бизюк. Отношения между ними продлились около шести лет и были непростыми, официально оформлять их они не стали, живя в гражданском браке.Валерий активно занимался бизнесом, в который, по словам Анжелики, вложил в том числе и ее накопленные средства.В итоге бизнес прогорел, и певица осталась буквально без копейки, находясь при этом на последних сроках беременности.В 1997 году у пары родился сын Никита, отношения с отцом у мальчика не сложились — он не общался с Валерием более пятнадцати лет.Сама Анжелика признавалась, что тогда осталась с ребенком на руках, без поддержки, денег и стабильности.Колбасный корольВторой раз Анжелика официально вышла замуж в 2001 году, когда ее избранником стал белорусский предприниматель Николай Агурбаш, владелец мясоперерабатывающего холдинга, известный как "колбасный король".Анжелика взяла фамилию супруга и в 2004 году родила сына Анастаса.Агурбаш не только стал ее мужем, но и продюсером. Он активно инвестировал в ее музыкальную карьеру, организовывал выступления, съемки клипов, продвигал певицу на российской сцене.Первое время их союз казался крепким и гармоничным, однако последние три года совместной жизни стали настоящим адом: частые скандалы, эмоциональное давление, срывы.Их развод в 2012 году обернулся тяжелым судебным процессом. Николай сумел переоформить все общие активы на подконтрольные ему фирмы.В результате Анжелика осталась без имущества и финансовой поддержки.Почему перенесли свадьбу певицыИ вот в этом году 31 июля должна была состояться свадьба Ажелики с ее таинственным женихом. Причем кто он такой не знают даже многие люди из окружения Агурбаш. Они познакомятся с ним только на свадьбе.Певица предпочитает скрывать личность жениха из-за возможных козней со стороны бывшего мужа, бизнесмена Николая Агурбаша."Он пытается мне всё испортить опять. В сознании и в визуализации, естественно, ему, наверное, хотелось бы, чтобы я была убогой, несчастной, растерзанной, а это не получается", — заявила артистка.Свадьбу решили перенести на сентябрь, а причина оказалась простой. Многие гости разъехались на лето. Возлюбленным же хотелось разделить такой важный день с близкими людьми."У нас еще очень много друзей оказалось. Кто-то на островах, кто-то в отпуске. И наших близких, родных людей мы понимаем, что соберем где-то в конце сентября", — объяснила Анжелика.Что же, подождем сентября, когда наконец станет известно, с кем певица решилась связать свою судьбу.
С четвертой попытки. Таинственный жених Анжелики Агурбаш

Певица Анжелика Агурбаш в Государственном Кремлевском дворце перед началом праздничного шоу, на котором российский модельер Валентин Юдашкин представил свою коллекцию haute couture "Путешествие в Африку"
Певица Анжелика Агурбаш в Государственном Кремлевском дворце перед началом праздничного шоу, на котором российский модельер Валентин Юдашкин представил свою коллекцию haute couture Путешествие в Африку
Певица Анжелика Агурбаш в Государственном Кремлевском дворце перед началом праздничного шоу, на котором российский модельер Валентин Юдашкин представил свою коллекцию haute couture "Путешествие в Африку"
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В биографии известной певицы Анжелики Агурбаш ключевую роль сыграли не только творческие достижения, но и целый калейдоскоп скандалов. Она не скрывала драматичных подробностей личной жизни и финансовые потери.
55-летняя артистка планировала сыграть свадьбу 31 июля, уже в четвертый раз собравшись под венец. Торжеству не суждено было состояться, стало известно, что свадьбу отменили.
Почему — далее в материале РИА Новости.

Случайно попала в кино и стала королевой красоты

Будущая певица родилась 17 мая 1970 года в Минске в простой семье. Когда девочке было 10 лет, отец ушел из семьи, и мать одна воспитывала ее и младшего брата.
Тяга к творчеству появилась уже в юные годы, будучи школьницей, обучалась игре на фортепиано, брала уроки вокала и играла в театральной студии. Также входила в состав танцевального ансамбля "Вязанка", с которым выступала на конкурсах.
В 16 лет она случайно попала в кино, неожиданно прямо на улице к ней подошла ассистентка режиссера и пригласила на кинопробы. Вместо обычной массовки Анжелике доверили главную роль в фильме Александра Ефремова "Экзамен для директора".
После окончания школы она поступила в Минский театрально-художественный институт, а в 1988 году Анжелика победила в первом в БССР конкурсе красоты. Вскоре ее пригласили в известный белорусский ансамбль "Верасы", где она работала до 1995 года под сценическим именем Лика Ялинская.
Первый муж изменял с узбекской актрисой

Впервые Анжелика вышла замуж в 1988 году за актера и театрального режиссера Игоря Ленева, ее не смутило, что избранник был старше нее на 12 лет. У супругов родилась дочь Дарья.
Брак оказался недолгим, просуществовав всего два года. Разрыв произошел вскоре после того, как Анжелика узнала, что муж изменил ей с узбекской актрисой Дилорой Камбаровой.
Когда уже бывшая жена вернулась за вещами, её поразило присутствие в квартире новой возлюбленной, щеголявшей в одежде певицы.

Отношения с культуристом

После развода на горизонте певицы появился культурист Валерий Бизюк. Отношения между ними продлились около шести лет и были непростыми, официально оформлять их они не стали, живя в гражданском браке.
Валерий активно занимался бизнесом, в который, по словам Анжелики, вложил в том числе и ее накопленные средства.
В итоге бизнес прогорел, и певица осталась буквально без копейки, находясь при этом на последних сроках беременности.
В 1997 году у пары родился сын Никита, отношения с отцом у мальчика не сложились — он не общался с Валерием более пятнадцати лет.
Сама Анжелика признавалась, что тогда осталась с ребенком на руках, без поддержки, денег и стабильности.
Колбасный король

Второй раз Анжелика официально вышла замуж в 2001 году, когда ее избранником стал белорусский предприниматель Николай Агурбаш, владелец мясоперерабатывающего холдинга, известный как "колбасный король".
Анжелика взяла фамилию супруга и в 2004 году родила сына Анастаса.
Агурбаш не только стал ее мужем, но и продюсером. Он активно инвестировал в ее музыкальную карьеру, организовывал выступления, съемки клипов, продвигал певицу на российской сцене.
Первое время их союз казался крепким и гармоничным, однако последние три года совместной жизни стали настоящим адом: частые скандалы, эмоциональное давление, срывы.
Их развод в 2012 году обернулся тяжелым судебным процессом. Николай сумел переоформить все общие активы на подконтрольные ему фирмы.
В результате Анжелика осталась без имущества и финансовой поддержки.
Почему перенесли свадьбу певицы

И вот в этом году 31 июля должна была состояться свадьба Ажелики с ее таинственным женихом. Причем кто он такой не знают даже многие люди из окружения Агурбаш. Они познакомятся с ним только на свадьбе.
Певица предпочитает скрывать личность жениха из-за возможных козней со стороны бывшего мужа, бизнесмена Николая Агурбаша.
"Он пытается мне всё испортить опять. В сознании и в визуализации, естественно, ему, наверное, хотелось бы, чтобы я была убогой, несчастной, растерзанной, а это не получается", — заявила артистка.
Свадьбу решили перенести на сентябрь, а причина оказалась простой. Многие гости разъехались на лето. Возлюбленным же хотелось разделить такой важный день с близкими людьми.
"У нас еще очень много друзей оказалось. Кто-то на островах, кто-то в отпуске. И наших близких, родных людей мы понимаем, что соберем где-то в конце сентября", — объяснила Анжелика.
Что же, подождем сентября, когда наконец станет известно, с кем певица решилась связать свою судьбу.
 
 
 
