Жапаров назвал саммит России и США шагом к снижению напряженности

Жапаров в беседе с Путиным назвал саммит РФ и США шагом к снижению напряженности
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
БИШКЕК, 18 авг – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал прошедший на Аляске российско-американский саммит важным шагом к снижению глобальной напряженности, сообщили журналистам в пресс-службе главы киргизского государства.
По данным пресс-службы, телефонный разговор Путина и Жапарова состоялся в понедельник. Президенты обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
"Садыр Жапаров отметил, что состоявшийся российско-американский саммит стал важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности", - говорится в сообщении.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.