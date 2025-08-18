https://ria.ru/20250818/zhaparov-2036101677.html

Жапаров назвал саммит России и США шагом к снижению напряженности

Жапаров назвал саммит России и США шагом к снижению напряженности - РИА Новости, 18.08.2025

Жапаров назвал саммит России и США шагом к снижению напряженности

Президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал прошедший на Аляске российско-американский саммит важным шагом к... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:09:00+03:00

2025-08-18T17:09:00+03:00

2025-08-18T17:09:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

садыр жапаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979809011_0:71:2948:1730_1920x0_80_0_0_e964c1f3d3afa01f4daf1f7bffef535b.jpg

БИШКЕК, 18 авг – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал прошедший на Аляске российско-американский саммит важным шагом к снижению глобальной напряженности, сообщили журналистам в пресс-службе главы киргизского государства. По данным пресс-службы, телефонный разговор Путина и Жапарова состоялся в понедельник. Президенты обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. "Садыр Жапаров отметил, что состоявшийся российско-американский саммит стал важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности", - говорится в сообщении.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250818/udar-2036046346.html

https://ria.ru/20250818/britanija-2036100271.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, садыр жапаров