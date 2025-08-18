https://ria.ru/20250818/zemletryasenie-2035973461.html
У северных Курил зарегистрировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 18.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Тихом океане 18 августа в 13.09 (5.09 мск). Эпицентр находился в 78 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 61 километр", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, подземный толчок силой 2-3 балла могли ощутить в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.
