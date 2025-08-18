https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036181978.html

Зеленский в Белом доме обратился к Трампу с дерзким требованием

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал "всё", говоря о гарантиях безопасности со стороны США в ходе встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, следует из трансляции агентства Ассошиэйтед Пресс. Журналист спросила у Зеленского, какие гарантии безопасности он хочет получить от президента США, чтобы заключить мирную сделку: американские войска, разведданные или вооружение. "Всё", - ответил Зеленский на вопрос журналиста. Он добавил, что безопасность Украины должна состоять из двух частей - "сильной украинской армии" и гарантий "со стороны больших стран", в том числе и США. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

