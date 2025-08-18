https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036151370.html
Зеленский ответил на вопрос о выборах словами о безопасности
Зеленский ответил на вопрос о выборах словами о безопасности - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский ответил на вопрос о выборах словами о безопасности
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для проведения выборов на Украине "потребуются условия безопасности". РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:34:00+03:00
2025-08-18T20:34:00+03:00
2025-08-18T21:44:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для проведения выборов на Украине "потребуются условия безопасности"."Нам требуется создать условия безопасности", - ответил Зеленский на вопрос журналистов о том, готов ли он провести выборы на Украине.
