Зеленский ответил на вопрос о выборах словами о безопасности

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для проведения выборов на Украине "потребуются условия безопасности". РИА Новости, 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для проведения выборов на Украине "потребуются условия безопасности"."Нам требуется создать условия безопасности", - ответил Зеленский на вопрос журналистов о том, готов ли он провести выборы на Украине.

