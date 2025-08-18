Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ответил на вопрос о выборах словами о безопасности - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 18.08.2025 (обновлено: 21:44 18.08.2025)
Зеленский ответил на вопрос о выборах словами о безопасности
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для проведения выборов на Украине "потребуются условия безопасности". РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для проведения выборов на Украине "потребуются условия безопасности"."Нам требуется создать условия безопасности", - ответил Зеленский на вопрос журналистов о том, готов ли он провести выборы на Украине.
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для проведения выборов на Украине "потребуются условия безопасности".
"Нам требуется создать условия безопасности", - ответил Зеленский на вопрос журналистов о том, готов ли он провести выборы на Украине.
