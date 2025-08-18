Мерц и Макрон прибыли в Белый дом на встречу Трампа и Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. 18 августа 2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони прибыли в Белый дом на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Первым из них прибыл президент Финляндии Стубб. Трансляцию ведет телеканал Fox News.
В понедельник президент США Дональд Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ранее ФСБ. Также ведомство проинформировало о срыве попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на нефтепровод "Дружба".
