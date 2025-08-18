Рейтинг@Mail.ru
Появилось фото из Овального кабинета перед переговорами Трампа и Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 18.08.2025
Появилось фото из Овального кабинета перед переговорами Трампа и Зеленского
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
сша
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Ранее газета Roll Call сообщала со ссылкой на график Белого дома, что сначала Трамп проведет встречу с Зеленским в Овальном кабинете, а после этого поприветствует европейских лидеров в парадной столовой Белого дома. Многосторонняя встреча американского лидера с европейцами пройдет в Восточном зале. "8/18/25, Белый дом", - подписал публикацию Скавино. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
украина
сша
в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, США
Замглавы аппарата Белого дома показал фото Овального кабинета перед переговорами

© Фото : Dan Scavino/XЗаместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами
© Фото : Dan Scavino/X
Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Ранее газета Roll Call сообщала со ссылкой на график Белого дома, что сначала Трамп проведет встречу с Зеленским в Овальном кабинете, а после этого поприветствует европейских лидеров в парадной столовой Белого дома. Многосторонняя встреча американского лидера с европейцами пройдет в Восточном зале.
"8/18/25, Белый дом", - подписал публикацию Скавино.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзСША
 
 
