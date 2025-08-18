Появилось фото из Овального кабинета перед переговорами Трампа и Зеленского
Замглавы аппарата Белого дома показал фото Овального кабинета перед переговорами
© Фото : Dan Scavino/XЗаместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
"8/18/25, Белый дом", - подписал публикацию Скавино.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.