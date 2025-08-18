https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036138735.html

Появилось фото из Овального кабинета перед переговорами Трампа и Зеленского

Появилось фото из Овального кабинета перед переговорами Трампа и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2025

Появилось фото из Овального кабинета перед переговорами Трампа и Зеленского

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T19:49:00+03:00

2025-08-18T19:49:00+03:00

2025-08-18T19:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

дональд трамп

евросоюз

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036138589_0:1030:1536:1894_1920x0_80_0_0_08c0346d33ebb50e204c76ec4ab3ce80.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Ранее газета Roll Call сообщала со ссылкой на график Белого дома, что сначала Трамп проведет встречу с Зеленским в Овальном кабинете, а после этого поприветствует европейских лидеров в парадной столовой Белого дома. Многосторонняя встреча американского лидера с европейцами пройдет в Восточном зале. "8/18/25, Белый дом", - подписал публикацию Скавино. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/kortes-2036066741.html

https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, сша