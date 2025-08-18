Рейтинг@Mail.ru
Белый дом попросил Зеленского надеть костюм на встречу с Трампом, пишет WSJ
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 18.08.2025 (обновлено: 19:27 18.08.2025)
Белый дом попросил Зеленского надеть костюм на встречу с Трампом, пишет WSJ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Белый дом попросил Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на его встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного европейского чиновника и источник."На этот раз Белый дом попросил Зеленского надеть костюм и галстук для встречи с президентом. Просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома", — говорится в публикации. Ранее в понедельник на встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом Зеленский пришел в черных футболке и брюках. Глава киевского режима часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что он не уважает официальный стиль.Сегодня в столице США пройдет встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Белый дом попросил Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на его встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного европейского чиновника и источник.
"На этот раз Белый дом попросил Зеленского надеть костюм и галстук для встречи с президентом. Просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома", — говорится в публикации.
Ранее в понедельник на встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом Зеленский пришел в черных футболке и брюках. Глава киевского режима часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что он не уважает официальный стиль.

Двадцать восьмого февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам. Соглашение удалось заключить только в конце апреля.

Сегодня в столице США пройдет встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.
Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
Заголовок открываемого материала