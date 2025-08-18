Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады заявил о готовности США арестовать Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 18.08.2025 (обновлено: 05:20 18.08.2025)
Депутат Рады заявил о готовности США арестовать Зеленского
Депутат Рады заявил о готовности США арестовать Зеленского - РИА Новости, 18.08.2025
Депутат Рады заявил о готовности США арестовать Зеленского
Владимир Зеленский боится, что его могут арестовать в США, если он не примет условия мира президента Дональда Трампа, заявил выехавший с Украины депутат Рады... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
артем дмитрук
нато
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что его могут арестовать в США, если он не примет условия мира президента Дональда Трампа, заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.“Зеленский окружил себя “желающими” не только потому, что сам не способен принимать решения. Главная причина в другом: в США его могут арестовать (если он не пойдет на сделку) на законных основаниях и сразу предъявить несколько пожизненных сроков”, — сказал он.Поэтому, как считает парламентарий, Зеленский продолжает держаться за коллектив коалиции желающих.В воскресенье глава киевского режима направился с визитом в Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
сша
украина
вашингтон (штат)
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, артем дмитрук, нато, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Артем Дмитрук, НАТО, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Специальная военная операция на Украине
Депутат Рады заявил о готовности США арестовать Зеленского

Депутат Дмитрук: Зеленский боится ареста в США, если не примет условия мира

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что его могут арестовать в США, если он не примет условия мира президента Дональда Трампа, заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
Зеленский окружил себя “желающими” не только потому, что сам не способен принимать решения. Главная причина в другом: в США его могут арестовать (если он не пойдет на сделку) на законных основаниях и сразу предъявить несколько пожизненных сроков”, — сказал он.
Поэтому, как считает парламентарий, Зеленский продолжает держаться за коллектив коалиции желающих.
В воскресенье глава киевского режима направился с визитом в Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампАртем ДмитрукНАТОЕврокомиссияВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
