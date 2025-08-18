https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2035961977.html

Депутат Рады заявил о готовности США арестовать Зеленского

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что его могут арестовать в США, если он не примет условия мира президента Дональда Трампа, заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.“Зеленский окружил себя “желающими” не только потому, что сам не способен принимать решения. Главная причина в другом: в США его могут арестовать (если он не пойдет на сделку) на законных основаниях и сразу предъявить несколько пожизненных сроков”, — сказал он.Поэтому, как считает парламентарий, Зеленский продолжает держаться за коллектив коалиции желающих.В воскресенье глава киевского режима направился с визитом в Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

