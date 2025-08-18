https://ria.ru/20250818/zelenskiy--2036149342.html
Зеленский не ответил на вопрос о территориальных уступках
2025-08-18T20:26:00+03:00
2025-08-19T09:11:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам.В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме журналист спросил Зеленского, согласится ли он на территориальные уступки.Зеленский ответил общими фразами, что Киев поддерживает идею США о завершении конфликта.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
