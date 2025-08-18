Рейтинг@Mail.ru
Зеленский воздержался от полемики с вице-президентом США в Белом доме - РИА Новости, 18.08.2025
22:30 18.08.2025 (обновлено: 23:30 18.08.2025)
Зеленский воздержался от полемики с вице-президентом США в Белом доме
Зеленский воздержался от полемики с вице-президентом США в Белом доме - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский воздержался от полемики с вице-президентом США в Белом доме
Владимир Зеленский воздержался от вступления в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время открытой части своего визита в Белый дом, следует из... РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский воздержался от вступления в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время открытой части своего визита в Белый дом, следует из трансляции телеканала Fox News. Публичная часть закончилась гораздо более безэмоционально, чем во время февральского визита украинской делегации. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вели себя спокойнее, а Вэнс не сделал никаких ремарок. В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее глава киевского режима попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто, смоленская аэс
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский воздержался от полемики с вице-президентом США в Белом доме

Зеленский воздержался от полемики с вице-президентом США Вэнсом в Белом доме

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский воздержался от вступления в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время открытой части своего визита в Белый дом, следует из трансляции телеканала Fox News.
Публичная часть закончилась гораздо более безэмоционально, чем во время февральского визита украинской делегации. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вели себя спокойнее, а Вэнс не сделал никаких ремарок.
Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Белом доме опубликовали фото с картой Украины
Вчера, 23:26
В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее глава киевского режима попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским
Вчера, 23:27
 
