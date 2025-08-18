https://ria.ru/20250818/zelenskij-2036180461.html
Зеленский воздержался от полемики с вице-президентом США в Белом доме
Зеленский воздержался от полемики с вице-президентом США в Белом доме - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский воздержался от полемики с вице-президентом США в Белом доме
Владимир Зеленский воздержался от вступления в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время открытой части своего визита в Белый дом, следует из... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T22:30:00+03:00
2025-08-18T22:30:00+03:00
2025-08-18T23:30:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский воздержался от вступления в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время открытой части своего визита в Белый дом, следует из трансляции телеканала Fox News. Публичная часть закончилась гораздо более безэмоционально, чем во время февральского визита украинской делегации. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вели себя спокойнее, а Вэнс не сделал никаких ремарок. В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее глава киевского режима попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
