Рейтинг@Mail.ru
Украинский дизайнер рассказала, что Зеленский наденет на встречу с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 18.08.2025 (обновлено: 12:59 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/zelenskij-2036042602.html
Украинский дизайнер рассказала, что Зеленский наденет на встречу с Трампом
Украинский дизайнер рассказала, что Зеленский наденет на встречу с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
Украинский дизайнер рассказала, что Зеленский наденет на встречу с Трампом
Украинский дизайнер Эльвира Гасанова считает, что Владимир Зеленский для встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник выберет более формальный... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:58:00+03:00
2025-08-18T12:59:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
германия
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035934909_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ddbbe635b8373a9fda7074b94748229.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинский дизайнер Эльвира Гасанова считает, что Владимир Зеленский для встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник выберет более формальный стиль в одежде. В марте портал Axios передавал, что президент США Дональд Трамп был раздражен из-за того, что Зеленский на встрече в Белом доме не был одет в деловой костюм. "(В понедельник - ред.) он, скорее всего, не появится в поло... Думаю, он выберет черный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками, возможно, пиджак", - заявила Гасанова, ранее сотрудничавшая с Зеленским, в интервью телеканалу Fox News. По словам дизайнера, столкнувшись с критикой неформального стиля в одежде, Зеленский на этот раз, вероятно, выберет "более серьезный образ". "После недавней драмы с отсутствием костюма он, вероятно, подойдет к этому вопросу иначе", - добавила она. Гасанова отметила, что у Зеленского нет личных стилистов. "Он сам решит, что надеть", - подчеркнула она. Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
https://ria.ru/20250818/rada-2036035303.html
https://ria.ru/20250818/zelenskij-2036016173.html
сша
вашингтон (штат)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035934909_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_43ea68676ef698a8ba2d908c1e68995f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), германия, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, еврокомиссия, нато, bild
В мире, США, Вашингтон (штат), Германия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, НАТО, Bild
Украинский дизайнер рассказала, что Зеленский наденет на встречу с Трампом

Дизайнер Гасанова: Зеленский на встрече с Трампом выберет более формальный стиль

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинский дизайнер Эльвира Гасанова считает, что Владимир Зеленский для встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник выберет более формальный стиль в одежде.
В марте портал Axios передавал, что президент США Дональд Трамп был раздражен из-за того, что Зеленский на встрече в Белом доме не был одет в деловой костюм.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Раде призвали арестовать Зеленского во время его визита в США
12:35
"(В понедельник - ред.) он, скорее всего, не появится в поло... Думаю, он выберет черный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками, возможно, пиджак", - заявила Гасанова, ранее сотрудничавшая с Зеленским, в интервью телеканалу Fox News.
По словам дизайнера, столкнувшись с критикой неформального стиля в одежде, Зеленский на этот раз, вероятно, выберет "более серьезный образ".
"После недавней драмы с отсутствием костюма он, вероятно, подойдет к этому вопросу иначе", - добавила она.
Гасанова отметила, что у Зеленского нет личных стилистов. "Он сам решит, что надеть", - подчеркнула она.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Зеленский бросил вызов Трампу, пишут СМИ
11:28
 
В миреСШАВашингтон (штат)ГерманияВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих МерцЕврокомиссияНАТОBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала