Украинский дизайнер рассказала, что Зеленский наденет на встречу с Трампом

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинский дизайнер Эльвира Гасанова считает, что Владимир Зеленский для встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник выберет более формальный стиль в одежде. В марте портал Axios передавал, что президент США Дональд Трамп был раздражен из-за того, что Зеленский на встрече в Белом доме не был одет в деловой костюм. "(В понедельник - ред.) он, скорее всего, не появится в поло... Думаю, он выберет черный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками, возможно, пиджак", - заявила Гасанова, ранее сотрудничавшая с Зеленским, в интервью телеканалу Fox News. По словам дизайнера, столкнувшись с критикой неформального стиля в одежде, Зеленский на этот раз, вероятно, выберет "более серьезный образ". "После недавней драмы с отсутствием костюма он, вероятно, подойдет к этому вопросу иначе", - добавила она. Гасанова отметила, что у Зеленского нет личных стилистов. "Он сам решит, что надеть", - подчеркнула она. Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

