Киев не пойдет на юридическое признание изменения границ, считает эксперт - РИА Новости, 18.08.2025
11:24 18.08.2025 (обновлено: 11:34 18.08.2025)
Киев не пойдет на юридическое признание изменения границ, считает эксперт
2025-08-18T11:24:00+03:00
2025-08-18T11:34:00+03:00
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне может в теории согласиться на заморозку конфликта по текущей линии фронта, но на юридическое признание изменения границ Украины он не пойдет, заявил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Что Зеленский может предложить? Наверное, какой-то территориальный обмен для фиксации перемирия возможен, но при этом понятно, что Киев не пойдет на юридическое признание того, что территории Донбасса и Крыма окончательно стали российскими. Он, может быть, возьмет на себя обязательство отказаться от попыток вернуть эти территории военной силой, но признать изменение территории Украины – он будет этому отчаянно сопротивляться и постарается избежать такого обязательства", - сказал он в беседе с агентством. "Если сложится линия разделения, то стороны должны будут признать ее существование и ее прохождение по определенной территории. Вот это то, на что Зеленский может согласиться сейчас – на фиксацию текущей ситуации по линии фронта с возможностью технической коррекции ее прохождения", - пояснил эксперт. Что касается гарантий безопасности, Зеленский может признать, что в обозримой перспективе Украина не вступит в НАТО, но будет требовать некой компенсации за невхождение Украины в альянс на протяжении длительного периода. "Он также попытается получить компенсацию в виде ускоренного вхождения Украины в Евросоюз. Насколько это получится, сказать трудно. С ЕС это не вопрос ближайшей перспективы", - добавил эксперт. Обсуждение возможности заключения мирного соглашения на встрече в Вашингтоне будет во многом зависеть от того, насколько и последовательно будет продвигать свою линию Трамп, указал Кортунов. "Потому что одним из результатов встречи на Аляске стало признанием Трампом того, что устойчивый мир лучше, чем временное перемирие. По логике он должен сначала и с Зеленским, а потом и с европейскими лидерами обсудить вопросы политического урегулирования и более общие вопросы будущей европейской безопасности. Если у него это получится, тогда нельзя исключать трехстороннего саммита в недалеком будущем, если нет, то предмета для такой встречи не будет и он состоится в более отдаленной перспективе", - резюмировал он. Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20.15 мск начнётся двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС – в 22.00 мск.
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, андрей кортунов, нато, евросоюз, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Кортунов, НАТО, Евросоюз, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне может в теории согласиться на заморозку конфликта по текущей линии фронта, но на юридическое признание изменения границ Украины он не пойдет, заявил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
"Что Зеленский может предложить? Наверное, какой-то территориальный обмен для фиксации перемирия возможен, но при этом понятно, что Киев не пойдет на юридическое признание того, что территории Донбасса и Крыма окончательно стали российскими. Он, может быть, возьмет на себя обязательство отказаться от попыток вернуть эти территории военной силой, но признать изменение территории Украины – он будет этому отчаянно сопротивляться и постарается избежать такого обязательства", - сказал он в беседе с агентством.
"Если сложится линия разделения, то стороны должны будут признать ее существование и ее прохождение по определенной территории. Вот это то, на что Зеленский может согласиться сейчас – на фиксацию текущей ситуации по линии фронта с возможностью технической коррекции ее прохождения", - пояснил эксперт.
Что касается гарантий безопасности, Зеленский может признать, что в обозримой перспективе Украина не вступит в НАТО, но будет требовать некой компенсации за невхождение Украины в альянс на протяжении длительного периода.
"Он также попытается получить компенсацию в виде ускоренного вхождения Украины в Евросоюз. Насколько это получится, сказать трудно. С ЕС это не вопрос ближайшей перспективы", - добавил эксперт.
Обсуждение возможности заключения мирного соглашения на встрече в Вашингтоне будет во многом зависеть от того, насколько и последовательно будет продвигать свою линию Трамп, указал Кортунов.
"Потому что одним из результатов встречи на Аляске стало признанием Трампом того, что устойчивый мир лучше, чем временное перемирие. По логике он должен сначала и с Зеленским, а потом и с европейскими лидерами обсудить вопросы политического урегулирования и более общие вопросы будущей европейской безопасности. Если у него это получится, тогда нельзя исключать трехстороннего саммита в недалеком будущем, если нет, то предмета для такой встречи не будет и он состоится в более отдаленной перспективе", - резюмировал он.
Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20.15 мск начнётся двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС – в 22.00 мск.
