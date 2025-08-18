FT: Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта

https://ria.ru/20250818/zelenskij-2035989132.html

Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый для украинцев компромисс по нынешней линии фронта, но не готов выводить войска из Донбасса, пишет издание Financial РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый для украинцев компромисс по нынешней линии фронта, но не готов выводить войска из Донбасса, пишет издание Financial Times со ссылкой на источник.Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил газете, что его целью на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донецка и Луганска."Ради этого <...> (Зеленский. — Прим. ред.) готов пойти на "удобоваримый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы", — говорится в материале издания.Ранее Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Также он заявлял, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.Агентство Рейтер сообщало о том, что Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске. В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата отмечал, что глава Белого дома поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии соприкосновения на других участках фронта. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США идеи передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он заявил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

