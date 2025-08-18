Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/zelenskij-2035974669.html
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон
Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:26:00+03:00
2025-08-18T06:26:00+03:00
в мире
сша
германия
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
еврокомиссия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035934909_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ddbbe635b8373a9fda7074b94748229.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. "Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер – ред.) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
https://ria.ru/20250818/tramp-2035972708.html
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035934909_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_43ea68676ef698a8ba2d908c1e68995f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, еврокомиссия, нато, bild
В мире, США, Германия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, НАТО, Bild
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон

Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер – ред.) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
05:42
 
В миреСШАГерманияВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих МерцЕврокомиссияНАТОBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала