Российские войска нанесли удар по военному заводу в Запорожье, заявил Рогов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 18.08.2025
Российские войска нанесли удар по военному заводу в Запорожье, заявил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, который переоборудован ВСУ под военные нужды, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ пока вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен удар по заводу "Запорожтрансформатор". Это один крупнейших в мире заводов по производству трансформаторного оборудования, который на сегодня переоборудован ВСУ под военные нужды", - сказал Рогов. По его словам, завод полностью переведен на военные рельсы, стал военным объектом и местом хранения вооружений. "На заводе также построены новые бункеры и завезено новое оборудование для военного производства", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
безопасность, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, запорожтрансформатор, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожтрансформатор, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, который переоборудован ВСУ под военные нужды, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ пока вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Нанесен удар по заводу "Запорожтрансформатор". Это один крупнейших в мире заводов по производству трансформаторного оборудования, который на сегодня переоборудован ВСУ под военные нужды", - сказал Рогов.
По его словам, завод полностью переведен на военные рельсы, стал военным объектом и местом хранения вооружений.
"На заводе также построены новые бункеры и завезено новое оборудование для военного производства", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговЗапорожтрансформаторВооруженные силы Украины
 
 
