https://ria.ru/20250818/zaporozhe-2036114806.html

Российские войска нанесли удар по военному заводу в Запорожье, заявил Рогов

Российские войска нанесли удар по военному заводу в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 18.08.2025

Российские войска нанесли удар по военному заводу в Запорожье, заявил Рогов

Российские войска нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, который переоборудован ВСУ под военные... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T18:06:00+03:00

2025-08-18T18:06:00+03:00

2025-08-18T18:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

запорожтрансформатор

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_aa8c2257e057041b173c48cbfe73e282.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, который переоборудован ВСУ под военные нужды, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ пока вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен удар по заводу "Запорожтрансформатор". Это один крупнейших в мире заводов по производству трансформаторного оборудования, который на сегодня переоборудован ВСУ под военные нужды", - сказал Рогов. По его словам, завод полностью переведен на военные рельсы, стал военным объектом и местом хранения вооружений. "На заводе также построены новые бункеры и завезено новое оборудование для военного производства", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, запорожтрансформатор, вооруженные силы украины