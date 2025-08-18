https://ria.ru/20250818/yamal-2036086014.html

Ямал примет 450 участников Арктического образовательного форума

Ямал примет 450 участников Арктического образовательного форума - РИА Новости, 18.08.2025

Ямал примет 450 участников Арктического образовательного форума

Седьмой Арктический образовательный форум соберет 450 представителей образовательного сообщества арктических регионов России в Новом Уренгое, участники обсудят... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:02:00+03:00

2025-08-18T16:02:00+03:00

2025-08-18T16:02:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

россия

новый уренгой

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102045/56/1020455685_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_15577e1b999cdc43a2be4e006b559190.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Седьмой Арктический образовательный форум соберет 450 представителей образовательного сообщества арктических регионов России в Новом Уренгое, участники обсудят развитие арктического образования до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства региона. "На Ямале пройдет седьмой Арктический образовательный форум. Мероприятие объединит 450 представителей образовательного сообщества арктических регионов страны, в том числе порядка 300 ямальцев. Событие состоится с 25 по 28 сентября в Новом Уренгое", - говорится в сообщении. По данным властей, форум соберет ректоров ведущих педагогических и классических вузов, федеральных экспертов и представителей сферы образования из девяти субъектов страны. В рамках программы участники обсудят и выработают ключевые направления развития арктического образования на период до 2030 года, а также механизмы реализации национального проекта "Молодежь и дети" в условиях Арктики и сформируют кадровые стратегии для устойчивого развития северных территорий. В рамках проектно-аналитических сессий участники рассмотрят создание кластера среднего профессионального образования "Кадры для ТЭКа и сервиса ТЭКа" – к 2026 году в любом государственном колледже Ямала можно будет получить профессию для работы в этой отрасли. Особое внимание на форуме будет уделено также внедрению передовых технологий в образовательный процесс, в том числе ИТ-обучению, робототехнике и программированию в школах, уточняют в правительстве региона. В пресс-службе напоминают, что Арктический образовательный форум проходит один раз в два года. Предыдущий форум проходил в 2023 году в Год знаний, объявленный губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Тогда участники представили инновационные образовательные практики, включая использование VR- и AR-технологий. В этом году форум продолжит традицию, предлагая новые решения для будущего арктического образования.

https://ria.ru/20250813/artyukhov-2035035842.html

https://ria.ru/20250807/yamal-2033947141.html

россия

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новый уренгой, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)