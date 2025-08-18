Рейтинг@Mail.ru
Ямал примет 450 участников Арктического образовательного форума
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:02 18.08.2025
Ямал примет 450 участников Арктического образовательного форума
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Седьмой Арктический образовательный форум соберет 450 представителей образовательного сообщества арктических регионов России в Новом Уренгое, участники обсудят развитие арктического образования до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства региона. "На Ямале пройдет седьмой Арктический образовательный форум. Мероприятие объединит 450 представителей образовательного сообщества арктических регионов страны, в том числе порядка 300 ямальцев. Событие состоится с 25 по 28 сентября в Новом Уренгое", - говорится в сообщении. По данным властей, форум соберет ректоров ведущих педагогических и классических вузов, федеральных экспертов и представителей сферы образования из девяти субъектов страны. В рамках программы участники обсудят и выработают ключевые направления развития арктического образования на период до 2030 года, а также механизмы реализации национального проекта "Молодежь и дети" в условиях Арктики и сформируют кадровые стратегии для устойчивого развития северных территорий. В рамках проектно-аналитических сессий участники рассмотрят создание кластера среднего профессионального образования "Кадры для ТЭКа и сервиса ТЭКа" – к 2026 году в любом государственном колледже Ямала можно будет получить профессию для работы в этой отрасли. Особое внимание на форуме будет уделено также внедрению передовых технологий в образовательный процесс, в том числе ИТ-обучению, робототехнике и программированию в школах, уточняют в правительстве региона. В пресс-службе напоминают, что Арктический образовательный форум проходит один раз в два года. Предыдущий форум проходил в 2023 году в Год знаний, объявленный губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Тогда участники представили инновационные образовательные практики, включая использование VR- и AR-технологий. В этом году форум продолжит традицию, предлагая новые решения для будущего арктического образования.
россия
новый уренгой
Новый Уренгой
Новый Уренгой. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Седьмой Арктический образовательный форум соберет 450 представителей образовательного сообщества арктических регионов России в Новом Уренгое, участники обсудят развитие арктического образования до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На Ямале пройдет седьмой Арктический образовательный форум. Мероприятие объединит 450 представителей образовательного сообщества арктических регионов страны, в том числе порядка 300 ямальцев. Событие состоится с 25 по 28 сентября в Новом Уренгое", - говорится в сообщении.
По данным властей, форум соберет ректоров ведущих педагогических и классических вузов, федеральных экспертов и представителей сферы образования из девяти субъектов страны. В рамках программы участники обсудят и выработают ключевые направления развития арктического образования на период до 2030 года, а также механизмы реализации национального проекта "Молодежь и дети" в условиях Арктики и сформируют кадровые стратегии для устойчивого развития северных территорий.
В рамках проектно-аналитических сессий участники рассмотрят создание кластера среднего профессионального образования "Кадры для ТЭКа и сервиса ТЭКа" – к 2026 году в любом государственном колледже Ямала можно будет получить профессию для работы в этой отрасли. Особое внимание на форуме будет уделено также внедрению передовых технологий в образовательный процесс, в том числе ИТ-обучению, робототехнике и программированию в школах, уточняют в правительстве региона.
В пресс-службе напоминают, что Арктический образовательный форум проходит один раз в два года. Предыдущий форум проходил в 2023 году в Год знаний, объявленный губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Тогда участники представили инновационные образовательные практики, включая использование VR- и AR-технологий. В этом году форум продолжит традицию, предлагая новые решения для будущего арктического образования.
