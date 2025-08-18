Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Тюмени, не получил повреждений
Ан-24, выкатившийся за пределы ВПП в Тюмени, не получил повреждений
Самолет АН-24. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 18 авг - РИА Новости. Самолет Ан-24 авиакомпании "А247", направлявшийся в город Белоярский (ХМАО), но выкатившийся при взлете за пределы взлетно-посадочной полосы, не получил повреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".
"В начале разбега при выполнении взлета самолет Ан-24 авиакомпании "А247", выполнявший рейс Тюмень-Белоярский, выкатился вправо за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 40 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Повреждений воздушного судна нет, самолет отбуксирован на стоянку. Для пассажиров готовится резервный борт, вылет - в ближайшее время", - рассказали в пресс-службе.
Ранее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что утром 18 августа самолет Ан-24 с 40 пассажирами и 6 членами экипажа на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени. Предварительно установлено, что причиной инцидента стали технические неполадки в тормозной системе воздушного судна. Проводится доследственная проверка в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.
На сайте "ЮТэйр" указано, что авиакомпания АО "А247" выполняет регулярные пассажирские рейсы на самолетах Ан-24 на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Коми. Рейсы выполняются совместно с ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
