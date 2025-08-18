https://ria.ru/20250818/vsu-2036130845.html

Спецоперация, 18 августа: ВС России за сутки уничтожили до ста БПЛА ВСУ

Российские войска уничтожили до 100 БПЛА большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, женщина погибла после атаки ВСУ в Донецке, ФСБ... РИА Новости, 18.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 100 БПЛА большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, женщина погибла после атаки ВСУ в Донецке, ФСБ сорвала попытку совершения теракта на Крымском мосту. ВС РФ уничтожили до 100 беспилотников UJ-22 и "Паляница" Украинские войска потеряли за сутки около 1400 военнослужащих и шесть танков, следует из сводки Минобороны РФ. Уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску, а также нанесено поражение центру подготовки операторов БПЛА, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах. ПВО сбила ночью 23 БПЛА над Россией По данным Минобороны, российские средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Тамбовской, Белгородской, Курской, Ростовской, Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом, акваторией Азовского и Черного морей. В 09:10 мск ПВО перехватила украинский беспилотник над Липецкой областью. Женщина погибла из-за ночной атаки ВСУ в Донецке Шестидесятиоднолетняя Женщина погибла из-за атаки ВСУ ночью в Донецке, спасатели извлекли тело из-под завалов разрушенного ударом частного дома, сообщил региональный главк МЧС России. Отмечается, что на месте работали 18 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Ранее в понедельник мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка пострадали женщина и 20-летний парень. ФСБ сорвала попытку теракта на Крымском мосту Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. В ведомстве отметили, что несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине "Шевроле Вольт", а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию России. Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт, "отказавшись от Крыма" В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Глава киевского режима, в свою очередь, не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно повторяли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Трамп анонсировал "большой день" в преддверии встречи с лидерами ЕС Президент США Дональд Трамп анонсировал "большой день" в Белом доме в преддверии встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию. Он отметил в нескольких публикациях на своей странице в соцсети Truth Social, что никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно. По словам американского лидера, для него большая часть принять их. Он отметил, что "фейковые СМИ будут говорить, что для президента Трампа большое поражение принять стольких восхитительных европейских лидеров в нашем красивом Белом доме". По словам Трампа, на самом деле это большая честь для Америки. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Стекла разбиты в блоке №3 Смоленской АЭС после атаки БПЛА, пострадавших нет Боевой украинский беспилотник в ночь на минувшее воскресенье был перехвачен на территории промышленной Смоленской АЭС, при падении он сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции, сообщил "Росатом". Ущерб незначительный, пострадавших нет, происшествие не повлияло на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме, уточнили в госкорпорации. Главком ВСУ планирует принять на вооружение 15 тыс наземных роботов Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявил, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов. Он также признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная.

