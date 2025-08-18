https://ria.ru/20250818/vsu-2036126810.html

Жителя Петербурга будут судить за участие в террористическом подразделении

Жителя Петербурга будут судить за участие в террористическом подразделении - РИА Новости, 18.08.2025

Жителя Петербурга будут судить за участие в террористическом подразделении

Житель Санкт-Петербурга, вступивший в террористическое подразделение ВСУ, предстанет перед судом в Северной столице по обвинению в содействии в террористической РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T18:49:00+03:00

2025-08-18T18:49:00+03:00

2025-08-18T18:49:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, вступивший в террористическое подразделение ВСУ, предстанет перед судом в Северной столице по обвинению в содействии в террористической деятельности и государственной измене, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Северной столицы. Георгий Левашев обвиняется по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело направлено в 1-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, с ноября 2023 по февраль 2024 года Левашев в мессенджере установил контакты и добровольно вступил в ряды украинского вооруженного формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористическим). После обучения и получения инструкций Левашев приступил к сбору и передаче куратору сведений о месте расположения одного из добровольческих формирований в зоне СВО, а также лиц, занимающихся сбором гуманитарной помощи для ВС РФ. В этот же период в Санкт-Петербурге он проводил разведку местности, фотографировал и снимал обстановку вблизи одного из нефтегрузовых комплексов. Кроме того, в ходе переписки с боевиками Левашев получил от них сведения о способах изготовления самодельной зажигательной смеси и необходимых мерах конспирации. С целью оказания содействия в совершении теракта он изготовил две бутылки с зажигательной смесью, которые спрятал на территории кладбища.

https://ria.ru/20250217/volonter-1999886278.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, вооруженные силы украины