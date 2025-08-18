Рейтинг@Mail.ru
Жителя Петербурга будут судить за участие в террористическом подразделении - РИА Новости, 18.08.2025
18:49 18.08.2025
Жителя Петербурга будут судить за участие в террористическом подразделении
Жителя Петербурга будут судить за участие в террористическом подразделении - РИА Новости, 18.08.2025
Жителя Петербурга будут судить за участие в террористическом подразделении
Житель Санкт-Петербурга, вступивший в террористическое подразделение ВСУ, предстанет перед судом в Северной столице по обвинению в содействии в террористической РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, вступивший в террористическое подразделение ВСУ, предстанет перед судом в Северной столице по обвинению в содействии в террористической деятельности и государственной измене, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Северной столицы. Георгий Левашев обвиняется по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело направлено в 1-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, с ноября 2023 по февраль 2024 года Левашев в мессенджере установил контакты и добровольно вступил в ряды украинского вооруженного формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористическим). После обучения и получения инструкций Левашев приступил к сбору и передаче куратору сведений о месте расположения одного из добровольческих формирований в зоне СВО, а также лиц, занимающихся сбором гуманитарной помощи для ВС РФ. В этот же период в Санкт-Петербурге он проводил разведку местности, фотографировал и снимал обстановку вблизи одного из нефтегрузовых комплексов. Кроме того, в ходе переписки с боевиками Левашев получил от них сведения о способах изготовления самодельной зажигательной смеси и необходимых мерах конспирации. С целью оказания содействия в совершении теракта он изготовил две бутылки с зажигательной смесью, которые спрятал на территории кладбища.
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, вступивший в террористическое подразделение ВСУ, предстанет перед судом в Северной столице по обвинению в содействии в террористической деятельности и государственной измене, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Северной столицы. Георгий Левашев обвиняется по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело направлено в 1-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с ноября 2023 по февраль 2024 года Левашев в мессенджере установил контакты и добровольно вступил в ряды украинского вооруженного формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористическим). После обучения и получения инструкций Левашев приступил к сбору и передаче куратору сведений о месте расположения одного из добровольческих формирований в зоне СВО, а также лиц, занимающихся сбором гуманитарной помощи для ВС РФ.
В этот же период в Санкт-Петербурге он проводил разведку местности, фотографировал и снимал обстановку вблизи одного из нефтегрузовых комплексов.
Кроме того, в ходе переписки с боевиками Левашев получил от них сведения о способах изготовления самодельной зажигательной смеси и необходимых мерах конспирации. С целью оказания содействия в совершении теракта он изготовил две бутылки с зажигательной смесью, которые спрятал на территории кладбища.
В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене
17 февраля, 17:36
