Открытая часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС длилась полчаса
23:33 18.08.2025
Открытая часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС длилась полчаса
Открытая часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС длилась полчаса - РИА Новости, 18.08.2025
Открытая часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС длилась полчаса
Открытая для СМИ часть встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме с участием лидеров стран ЕС продлилась около 28 минут,... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
россия
украина
венгрия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Открытая для СМИ часть встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме с участием лидеров стран ЕС продлилась около 28 минут, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Встреча европейских чиновников и лидеров стран ЕС с Трампом и Зеленским началась около 21.50 мск. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
россия
украина
венгрия
в мире, россия, украина, венгрия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Открытая часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС длилась полчаса

Открытая для СМИ часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС длилась полчаса

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Открытая для СМИ часть встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме с участием лидеров стран ЕС продлилась около 28 минут, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Встреча Трампа и Зеленского у Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Вчера, 20:57
Встреча европейских чиновников и лидеров стран ЕС с Трампом и Зеленским началась около 21.50 мск.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Германии назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского
Вчера, 14:35
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзСмоленская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
