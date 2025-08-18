Рейтинг@Mail.ru
"Десять тысяч километров за две недели": Курильская десантная операция
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 18.08.2025 (обновлено: 08:57 18.08.2025)
"Десять тысяч километров за две недели": Курильская десантная операция
"Десять тысяч километров за две недели": Курильская десантная операция
"Десять тысяч километров за две недели": Курильская десантная операция
Ровно 80 лет назад штурмовые подразделения Красной армии высадились на острове Шумшу, начав операцию по освобождению Курильских островов от японской оккупации. Всего за неделю советским бойцам удалось выполнить все цели. О событиях тех дней — в фотоленте РИА Новости.
80-летие победы в великой отечественной войне
освобождение. путь к победе
освобождение. мир народам
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Освобождение. Путь к Победе, Освобождение. Мир народам

"Десять тысяч километров за две недели": Курильская десантная операция

Читать ria.ru в
Дзен
Ровно 80 лет назад штурмовые подразделения Красной армии высадились на острове Шумшу, начав операцию по освобождению Курильских островов от японской оккупации. Всего за неделю советским бойцам удалось выполнить все цели. О событиях тех дней — в фотоленте РИА Новости.
Успешное наступление Красной армии на Сахалине в августе 1945-го позволило высвободить достаточно сил и открыть новый фронт. Предстояло взять острова Курильской гряды.

Советские корабли

Успешное наступление Красной армии на Сахалине в августе 1945-го позволило высвободить достаточно сил и открыть новый фронт. Предстояло взять острова Курильской гряды.

К середине августа японцы сосредоточили на островах внушительные силы: более 80 тысяч солдат и офицеров, около 200 орудий и 60 танков. Аэродромы на архипелаге могли принять до 600 самолетов. Однако авиацию командование Императорской армии Японии почти в полном составе перебросило на юг — против американцев.

Советские корабли Тихоокеанского флота в боевом походе

К середине августа японцы сосредоточили на островах внушительные силы: более 80 тысяч солдат и офицеров, около 200 орудий и 60 танков. Аэродромы на архипелаге могли принять до 600 самолетов. Однако авиацию командование Императорской армии Японии почти в полном составе перебросило на юг — против американцев.

Первой целью советское командование выбрало самый северный остров Курильской гряды — Шумшу, всего в 12 километрах от Южного побережья Камчатки.

Советская авиация и торпедные катера Тихоокеанского флота

Первой целью советское командование выбрало самый северный остров Курильской гряды — Шумшу, всего в 12 километрах от Южного побережья Камчатки.

На фото: Вид на озеро Горячее, расположенное в кальдере вулкана Головнина на острове Кунашир (самый южный остров Большой гряды Курильских островов)

Вид на озеро Горячее, расположенное в кальдере вулкана Головнина на острове Кунашир

На фото: Вид на озеро Горячее, расположенное в кальдере вулкана Головнина на острове Кунашир (самый южный остров Большой гряды Курильских островов)

После взятия острова Шумшу советские корабли с десантом продолжили двигаться на юг. Деморализованные японцы сдавались без боя.

Транспортный самолет Мицубиси Ки-57

После взятия острова Шумшу советские корабли с десантом продолжили двигаться на юг. Деморализованные японцы сдавались без боя.

Гарнизоны островов Анциферова, Маканруши, Онекотан, Матуа капитулировали 25 августа. Пять дней спустя белый флаг подняли на Урупе. С остальной части Северных Курил японцы успели эвакуировать войска.

Советско-японская война 1945 года

Гарнизоны островов Анциферова, Маканруши, Онекотан, Матуа капитулировали 25 августа. Пять дней спустя белый флаг подняли на Урупе. С остальной части Северных Курил японцы успели эвакуировать войска.

На фото: Командующий обороной северной части Курильских островов генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки прибыл для переговоров о капитуляции

Генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки, прибыл для переговоров о капитуляции

На фото: Командующий обороной северной части Курильских островов генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки прибыл для переговоров о капитуляции

Южную часть архипелага также заняли без сопротивления. Итуруп капитулировал 28 августа, а 1 сентября — Кунашир и Шикотан.

Командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев на острове Шумшу

Южную часть архипелага также заняли без сопротивления. Итуруп капитулировал 28 августа, а 1 сентября — Кунашир и Шикотан.

Всего в ходе десантной операции к Советскому Союзу отошли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тысячи километров. В 1946-м их включили в состав РСФСР, они до сих пор остаются в границах России.

Массовая сдача японских войск в плен

Всего в ходе десантной операции к Советскому Союзу отошли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тысячи километров. В 1946-м их включили в состав РСФСР, они до сих пор остаются в границах России.

На фото: Чтение приказа о победе над империалистической Японией

Чтение приказа о победе над империалистической Японией

На фото: Чтение приказа о победе над империалистической Японией

80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоОсвобождение. Путь к ПобедеОсвобождение. Мир народам
 
 
