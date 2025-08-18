"Десять тысяч километров за две недели": Курильская десантная операция

К середине августа японцы сосредоточили на островах внушительные силы: более 80 тысяч солдат и офицеров, около 200 орудий и 60 танков. Аэродромы на архипелаге могли принять до 600 самолетов. Однако авиацию командование Императорской армии Японии почти в полном составе перебросило на юг — против американцев.