"Десять тысяч километров за две недели": Курильская десантная операция

Успешное наступление Красной армии на Сахалине в августе 1945-го позволило высвободить достаточно сил и открыть новый фронт. Предстояло взять острова Курильской гряды.
К середине августа японцы сосредоточили на островах внушительные силы: более 80 тысяч солдат и офицеров, около 200 орудий и 60 танков. Аэродромы на архипелаге могли принять до 600 самолетов. Однако авиацию командование Императорской армии Японии почти в полном составе перебросило на юг — против американцев.
Первой целью советское командование выбрало самый северный остров Курильской гряды — Шумшу, всего в 12 километрах от Южного побережья Камчатки.
На фото: Вид на озеро Горячее, расположенное в кальдере вулкана Головнина на острове Кунашир (самый южный остров Большой гряды Курильских островов)
После взятия острова Шумшу советские корабли с десантом продолжили двигаться на юг. Деморализованные японцы сдавались без боя.
Гарнизоны островов Анциферова, Маканруши, Онекотан, Матуа капитулировали 25 августа. Пять дней спустя белый флаг подняли на Урупе. С остальной части Северных Курил японцы успели эвакуировать войска.
На фото: Командующий обороной северной части Курильских островов генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки прибыл для переговоров о капитуляции
Южную часть архипелага также заняли без сопротивления. Итуруп капитулировал 28 августа, а 1 сентября — Кунашир и Шикотан.
Всего в ходе десантной операции к Советскому Союзу отошли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тысячи километров. В 1946-м их включили в состав РСФСР, они до сих пор остаются в границах России.
На фото: Чтение приказа о победе над империалистической Японией
