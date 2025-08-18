https://ria.ru/20250818/voennye-2035986269.html
Российские военные нанесли удары по заводам в Павлограде
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Удар нанесен в районе двух заводов в Павлограде Днепропетровской области, которые ВСУ используют для производства боеприпасов, а также сборки беспилотников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "ПМЗ - "Павлоградский ремонтно-механический завод", ПЗТО - "Павлоградский завод технического оборудования". Оба объекта напрямую связаны с украинским ВПК. Профиль известен: склады, производство снарядов, сборка и наладка БПЛА, ремонт и замена стволов артиллерии и бронетехники. Удар пришелся на закрытый сектор между заводами - район под полным военным контролем... Территория давно используется военными: казармы, спортзал, столовая", - заявил РИА Новости Лебедев. По его словам, после удара в сторону заводов направились более десяти машин скорой помощи, а также шесть военных авто. "По предварительным данным, в огороженной зоне находились иностранные специалисты, работающие с БПЛА. Оттуда же, с расположенного неподалёку аэродрома, осуществлялись запуски. СБУ совместно с военными немедленно оцепили (районы - ред.) "Новый" и "Полигон". Введен режим полного контроля: повальная проверка документов, обход квартир", - подчеркнул Лебедев.
