В селе Искра в ДНР обнаружили десятки тел украинских солдат
В селе Искра в ДНР обнаружили десятки тел украинских солдат - РИА Новости, 18.08.2025
В селе Искра в ДНР обнаружили десятки тел украинских солдат
Российские военные обнаружили десятки тел украинских солдат в подвале одного из зданий в селе Искра в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военные обнаружили десятки тел украинских солдат в подвале одного из зданий в селе Искра в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Минобороны РФ в четверг сообщило об освобождении Искры от ВСУ. "Во время зачистки Искры бойцы в подвале одного из зданий обнаружили десятки тел боевиков ВСУ. Это оказалось импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, где раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, после чего оставляли умирать", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что один из раненных оказался жив, ему оказали помощь и доставили в госпиталь. По его словам, командование ВСУ не проводило эвакуацию сознательно, так как считает таких бойцов "расходным материалом".
В селе Искра в ДНР обнаружили десятки тел украинских солдат
