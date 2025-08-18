https://ria.ru/20250818/voennye-2035970893.html
Артиллеристы "Днепра" уничтожили фортификации ВСУ в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 18 авг - РИА Новости. Артиллеристы-гвардейцы из состава 49-й армии российской группировки войск "Днепр" уничтожили фортификационные сооружения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сеть фортификационных сооружений – огневые позиции и пункт временной дислокации ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели гвардейский расчет 122-мм орудия Д-30 занял огневую позицию, подготовил к применению орудие и точными выстрелами нанес огневое поражение противнику. Кадры объективного контроля подтвердили попадание по всем выявленным целям", - сообщили в оборонном ведомстве. Артиллерия группировки войск "Днепр" продолжает ежедневно наносить точные удары по пунктам управления, пунктам временной дислокации, огневым позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ, добавили в министерстве.
