https://ria.ru/20250818/voennye-2035970893.html

Артиллеристы "Днепра" уничтожили фортификации ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы "Днепра" уничтожили фортификации ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.08.2025

Артиллеристы "Днепра" уничтожили фортификации ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы-гвардейцы из состава 49-й армии российской группировки войск "Днепр" уничтожили фортификационные сооружения украинской армии на правом берегу... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T05:08:00+03:00

2025-08-18T05:08:00+03:00

2025-08-18T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg

ГЕНИЧЕСК, 18 авг - РИА Новости. Артиллеристы-гвардейцы из состава 49-й армии российской группировки войск "Днепр" уничтожили фортификационные сооружения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сеть фортификационных сооружений – огневые позиции и пункт временной дислокации ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели гвардейский расчет 122-мм орудия Д-30 занял огневую позицию, подготовил к применению орудие и точными выстрелами нанес огневое поражение противнику. Кадры объективного контроля подтвердили попадание по всем выявленным целям", - сообщили в оборонном ведомстве. Артиллерия группировки войск "Днепр" продолжает ежедневно наносить точные удары по пунктам управления, пунктам временной дислокации, огневым позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035893318.html

днепр (река)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)