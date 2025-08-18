Рейтинг@Mail.ru
Washington Post узнала, кто будет присутствовать на встрече с Зеленским
17:51 18.08.2025
Washington Post узнала, кто будет присутствовать на встрече с Зеленским
На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, как ожидается, будут присутствовать американские вице-президент... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:51:00+03:00
2025-08-18T17:51:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
евросоюз
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, как ожидается, будут присутствовать американские вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, сообщает газета Washington Post. "Как ожидается, к Трампу присоединятся... Вэнс,.., Рубио и... Уиткофф, помимо других советников", - говорится в сообщении издания. В понедельник Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
вашингтон (штат)
россия
украина
в мире, вашингтон (штат), россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, евросоюз
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
WP: на встрече Трампа и Зеленского будут присутствовать Вэнс, Рубио и Уиткофф

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, как ожидается, будут присутствовать американские вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, сообщает газета Washington Post.
"Как ожидается, к Трампу присоединятся... Вэнс,.., Рубио и... Уиткофф, помимо других советников", - говорится в сообщении издания.
Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским
Вчера, 16:26
В понедельник Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Рубио раскрыл, зачем лидеры Европы едут с Зеленским в США
Вчера, 07:44
 
В миреВашингтон (штат)РоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко РубиоЕвросоюз
 
 
