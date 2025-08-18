https://ria.ru/20250818/vens-2036112583.html
Washington Post узнала, кто будет присутствовать на встрече с Зеленским
На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, как ожидается, будут присутствовать американские вице-президент... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, как ожидается, будут присутствовать американские вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, сообщает газета Washington Post. "Как ожидается, к Трампу присоединятся... Вэнс,.., Рубио и... Уиткофф, помимо других советников", - говорится в сообщении издания. В понедельник Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
