https://ria.ru/20250818/vens-2036112583.html

Washington Post узнала, кто будет присутствовать на встрече с Зеленским

Washington Post узнала, кто будет присутствовать на встрече с Зеленским - РИА Новости, 18.08.2025

Washington Post узнала, кто будет присутствовать на встрече с Зеленским

На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, как ожидается, будут присутствовать американские вице-президент... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:51:00+03:00

2025-08-18T17:51:00+03:00

2025-08-18T17:51:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_70ebab97ba4bf4dae9cb9d2705897a89.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, как ожидается, будут присутствовать американские вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, сообщает газета Washington Post. "Как ожидается, к Трампу присоединятся... Вэнс,.., Рубио и... Уиткофф, помимо других советников", - говорится в сообщении издания. В понедельник Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/tramp-2036091359.html

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2035978842.html

вашингтон (штат)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)