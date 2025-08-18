Поставки нефти в Венгрию прекратились из-за атаки Украины на трубопровод

https://ria.ru/20250818/vengrija-2036037376.html

БУДАПЕШТ, 18 авг — РИА Новости. Поставки нефти в Венгрию временно прекратились из-за очередной атаки Украины на трубопровод "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в соцсети Facebook*."Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" — написал он.Дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию. Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.

