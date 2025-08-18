Поставки нефти в Венгрию прекратились из-за атаки Украины на трубопровод
Сийярто заявил о прекращении поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины
Нефтеперерабатывающий завод "Дуна" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 авг — РИА Новости. Поставки нефти в Венгрию временно прекратились из-за очередной атаки Украины на трубопровод "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в соцсети Facebook*.
"Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" — написал он.
Дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.
На минувшей неделе премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества. Но Будапешт не заинтересован в этом. Сийярто же отмечал, что его страна обеспечивает более 40 процентов украинского импорта электричества и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
