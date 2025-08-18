https://ria.ru/20250818/uragan-2036013754.html
Ураган "Эрин" усилился до четвертой категории
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" усилился вновь до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, ранее ослабев с пятой до третьей категории, информирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). "Эрин" вновь усилился до урагана четвертой категории", - говорится в заявлении на портале метеослужбы. По его данным, максимальная скорость ветра увеличилась до 215 километров в час. В настоящее время ураган находится в 205 километрах к востоку-северо-востоку от британского острова Гранд-Тёрк и движется на северо-запад со скоростью 19 километров в час. Ранее телеканал NBC сообщил, что около 155 тысяч домохозяйств остались без света в Пуэрто-Рико из-за урагана "Эрин".
