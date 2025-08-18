Рейтинг@Mail.ru
Ураган "Эрин" усилился до четвертой категории - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/uragan-2036013754.html
Ураган "Эрин" усилился до четвертой категории
Ураган "Эрин" усилился до четвертой категории - РИА Новости, 18.08.2025
Ураган "Эрин" усилился до четвертой категории
Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" усилился вновь до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, ранее ослабев с пятой до третьей... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:16:00+03:00
2025-08-18T11:16:00+03:00
в мире
атлантический океан
пуэрто-рико
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036012147_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d0b8c745b89ee52a6b6de5ed495f4541.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" усилился вновь до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, ранее ослабев с пятой до третьей категории, информирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). "Эрин" вновь усилился до урагана четвертой категории", - говорится в заявлении на портале метеослужбы. По его данным, максимальная скорость ветра увеличилась до 215 километров в час. В настоящее время ураган находится в 205 километрах к востоку-северо-востоку от британского острова Гранд-Тёрк и движется на северо-запад со скоростью 19 километров в час. Ранее телеканал NBC сообщил, что около 155 тысяч домохозяйств остались без света в Пуэрто-Рико из-за урагана "Эрин".
https://ria.ru/20241002/uragan-1975891744.html
атлантический океан
пуэрто-рико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036012147_42:0:1991:1462_1920x0_80_0_0_ea374a23a4700b59003d144bbff7e830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, атлантический океан, пуэрто-рико, nbc
В мире, Атлантический океан, Пуэрто-Рико, NBC
Ураган "Эрин" усилился до четвертой категории

NHC: ураган "Эрин" усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона

© Getty Images / HandoutУраган "Эрин". Спутниковый снимок
Ураган Эрин. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Handout
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" усилился вновь до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, ранее ослабев с пятой до третьей категории, информирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
"Эрин" вновь усилился до урагана четвертой категории", - говорится в заявлении на портале метеослужбы.
По его данным, максимальная скорость ветра увеличилась до 215 километров в час.
В настоящее время ураган находится в 205 километрах к востоку-северо-востоку от британского острова Гранд-Тёрк и движется на северо-запад со скоростью 19 километров в час.
Ранее телеканал NBC сообщил, что около 155 тысяч домохозяйств остались без света в Пуэрто-Рико из-за урагана "Эрин".
Спутниковый снимок, предоставленный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, на котором видно усиление тропического шторма Кирк над Атлантическим океаном - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана
2 октября 2024, 10:37
 
В миреАтлантический океанПуэрто-РикоNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала