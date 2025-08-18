На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

https://ria.ru/20250818/ukraina-2036134475.html

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в Черниговской области звучит более часа, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях - четверть часа. Примерно в районе 19.21 (совпадает с мск) она была объявлена и в Киеве, а затем охватила другие области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

