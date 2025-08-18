https://ria.ru/20250818/ukraina-2036118894.html

Эксперт объяснил, зачем Украина активизировала провокации

Эксперт объяснил, зачем Украина активизировала провокации

БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Украина активизировала провокации перед переговорами в Вашингтоне, чтобы попытаться убедить Евросоюз и США, что она еще сильна и не собирается идти на уступки, но ее попытки обречены на провал, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Очевидно, Украина совершает провокации, атакуя Крымский мост, (Смоленскую - ред.) АЭС, нефтепровод "Дружба", чтобы показать своим европейским союзникам и (президенту США - ред.) Дональду Трампу, что она способна продолжать эту войну, способна на новые атаки даже сейчас, причём на стратегически важные объекты. Киев хочет показать, что украинская армия всё ещё сильна, у нее есть потенциал, и что ему на самом деле не нужно идти на компромиссы", - сказал Шпётле. По словам эксперта, Украина таким образом на переговорах в Белом доме "попытается убедить Трампа дать ей больше оружия и денег и не отказываться от поддержки Киева". "Однако я думаю, что это не сработает, убедить Трампа у них не получится, и он скажет, что или Украина подписывает мирный договор, или Америка перестанет ее поддерживать... Поскольку очевидно, что Россия уже давно выиграла, а провокации Киева - это уже так, гальванические рефлексы", - отметил собеседник агентства. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Федеральная служба безопасности РФ в понедельник сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Владимиром Зеленским, на которой будет присутствовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее вступавший с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

