https://ria.ru/20250818/ukraina-2036117814.html

Замдиректора ИЕ РАН оценил ситуацию с репрессиями против УПЦ

Замдиректора ИЕ РАН оценил ситуацию с репрессиями против УПЦ - РИА Новости, 18.08.2025

Замдиректора ИЕ РАН оценил ситуацию с репрессиями против УПЦ

Киевские власти ожидают промежуточных итогов переговоров США и РФ на Аляске и гадают, насколько громким будет окрик из Вашингтона в случае новых репрессий... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T18:19:00+03:00

2025-08-18T18:19:00+03:00

2025-08-18T18:19:00+03:00

религия

в мире

украина

россия

аляска

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киевские власти ожидают промежуточных итогов переговоров США и РФ на Аляске и гадают, насколько громким будет окрик из Вашингтона в случае новых репрессий против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которой в Киеве готовы торговать так же, как ресурсами и землей, рассказал РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. После этого издание New York Times со ссылкой на осведомленных европейских чиновников сообщило, что Путин, обсуждая вопрос урегулирования на Украине, выдвинул требования обеспечить гарантии того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а православным церквям будет обеспечена безопасность. "На встрече Путина и Трампа на Аляске мог быть озвучен фактор дискриминации русских, русской культуры и православия на Украине. Агрессивная политика Зеленского по отношению к части своих же граждан - это факт, он лежит на поверхности. Этот факт даже и не пытаются оспаривать на Западе. О дискриминации православия на Украине и необходимости соблюдения прав русских не раз говорили и президент России Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия также инициировала заседание Совбеза ООН по дискриминации Украинской православной церкви украинскими властями", - рассказал Роман Лункин. Он напомнил, что 18 августа формально закончился срок, в течение которого Украинская православная церковь по требованию украинских властей должна была сама доказать отсутствие связей с Московским патриархатом, иначе будет ликвидирована, но украинские чиновники заявляли, что дадут ей еще время на "исправление". "В Киеве явно ожидают промежуточных итогов переговоров и рассчитывают, насколько громким будет окрик из Вашингтона, если они устроят репрессии против православных для отвлечения внимания от сделок Зеленского с партнерами о судьбе Украины. В данном случае можно сказать, что киевские власти торгуют не только редкоземельными металлами, ресурсами в целом, землей, но и церковью как заложницей, которой уже отрубили несколько пальцев", - заключил собеседник агентства. В свою очередь, директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко отметил, что украинская власть "сама себя загнала в западню жестокости", чтобы доказать свою способность на "сильные ходы", сломить этим волю ее оппонентов внутри Украины, а также впечатлить западных спонсоров. "Диверсии киевского режима обернулись терактами против женщин и детей - пассажиров поездов, мирных горожан. Отстаивание чистоты украинского языка вылилось в сцены насилия над поющими русские и советские песни подростками и даже говорящими по-русски детьми. А проект "поместной" Православной церкви Украины (ПЦУ) не получил поддержки верующих - пришлось его внедрять силовыми методами. В итоге режим Зеленского предстал нарушителем ценностей Запада - национальной культуры меньшинств, свободы совести, слова и вероисповедания", - считает Игнатенко. Он отметил при этом, что украинский народ "богат людьми с добрым сердцем и политической мудростью". "Верю и надеюсь, что украинцы заметят теперь в своей среде дальновидных лидеров, которые выведут страну с гиблого пути недоговороспособности и жесткости. Начать можно с того, чтобы увидеть в своем же ближнем не врага, а брата", - заключил собеседник агентства. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250813/kiev-2034976551.html

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034452271.html

украина

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, аляска, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, украинская православная церковь, московский патриархат, российская академия наук, встреча путина и трампа на аляске