В Липецке и пяти районах области отменили угрозу атаки БПЛА
2025-08-18T10:08:00+03:00
2025-08-18T10:08:00+03:00
2025-08-18T12:12:00+03:00
ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке и пяти районах области спустя 2 часа 3 минуты, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Угроза атаки БПЛА в Липецке, Липецком, Грязинском, Добринском, Хлевенском, Усманском районах введена в понедельник, в 07.48 мск. Она продлилась 2 часа 3 минуты, её отменили в 09.51. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется сигнал воздушной опасности.
