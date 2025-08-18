Рейтинг@Mail.ru
В Липецке и пяти районах области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 18.08.2025 (обновлено: 12:12 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/ugroza-2035996618.html
В Липецке и пяти районах области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецке и пяти районах области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 18.08.2025
В Липецке и пяти районах области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке и пяти районах области спустя 2 часа 3 минуты, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T10:08:00+03:00
2025-08-18T12:12:00+03:00
липецк
усманский район
игорь артамонов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке и пяти районах области спустя 2 часа 3 минуты, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Угроза атаки БПЛА в Липецке, Липецком, Грязинском, Добринском, Хлевенском, Усманском районах введена в понедельник, в 07.48 мск. Она продлилась 2 часа 3 минуты, её отменили в 09.51. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется сигнал воздушной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецк
усманский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, усманский район, игорь артамонов, безопасность
Липецк, Усманский район, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецке и пяти районах области отменили угрозу атаки БПЛА

Артамонов заявил об отмене угрозы БПЛА в Липецке и пяти районах области

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке и пяти районах области спустя 2 часа 3 минуты, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Угроза атаки БПЛА в Липецке, Липецком, Грязинском, Добринском, Хлевенском, Усманском районах введена в понедельник, в 07.48 мск. Она продлилась 2 часа 3 минуты, её отменили в 09.51.
"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в регионе сохраняется сигнал воздушной опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ЛипецкУсманский районИгорь АртамоновБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала