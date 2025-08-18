https://ria.ru/20250818/udmurtiya-2036148190.html

Алиханов и Бречалов обсудили развитие промышленности Удмуртии

2025-08-18T20:23:00+03:00

УФА, 18 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Удмуртии Александр Бречалов обсудили вопросы развития промышленности региона, сообщает пресс-служба руководителя республики. "В Минпромторге России состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Они обсудили вопросы развития промышленности", - сообщает пресс-служба. По данным региональных властей, индекс промышленного производства Удмуртии за январь-июнь 2025 года составил 109,2%. По этому показателю республика занимает второе место в ПФО и входит в топ-10 регионов страны. При этом промышленное производство Удмуртии уходит от зависимости от нефтедобывающей отрасли. Ключевую роль занимают обрабатывающие производства — это 67,4% от всего объема промышленности. "Наша республика – единственный в стране производитель гафния в проммасштабах. Его применяют в авиации, атомной промышленности, микроэлектронике. Благодаря займу фонда развития промышленности Чепецкий механический завод сейчас увеличивает производство. Завод теплотехники в Сарапуле при поддержке ФРП организовал выпуск электрических нагревательных элементов. Сегодня город на Каме - лидер по производству алюминиевых панельных инфракрасных обогревателей в стране. Предприятия Удмуртии активно используют меры государственной поддержки, реализуемые через программы Минпромторга России. Сейчас новыми проектами по запуску, расширению, модернизации своих производств занимаются Ижевский радиозавод, Ижевский завод пластмасс, Сарапульский электрогенераторный завод, Ижевский авиационный завод, "Техновек", "Новый дом", "Имекс", Ижевский опытно-механический завод и многие другие", - приводятся слова Бречалова. Он отметил, что объем финансовой поддержки организациям республики за последние 3 года превысил 2,8 миллиарда рублей. В рамках работы с фондом развития промышленности профинансировано 40 проектов промышленных предприятий Удмуртии на сумму 6,7 миллиарда рублей, среди которых выделяются инновационные разработки в сфере металлообработки, электроники и авиации. "Сегодня на территории Удмуртской Республики успешно функционируют четыре индустриальных парка, один из которых включен в реестр Минпромторга России, промышленный технопарк, входящий в реестр Минпромторга России. Также на территории республики действуют четыре промышленных кластера, три из которых официально зарегистрированы ведомством", - следует из релиза.

