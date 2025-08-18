Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о подготовке системы образования к учебному году - РИА Новости, 18.08.2025
10:29 18.08.2025 (обновлено: 13:03 18.08.2025)
Чернышенко рассказал о подготовке системы образования к учебному году
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях - от детсадов до вузов.
общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях - от детсадов до вузов.
Сколько вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
12 августа, 19:01
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
