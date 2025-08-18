Чернышенко рассказал о подготовке системы образования к учебному году
Чернышенко рассказал, что подготовка к новому учебному году идет по графику
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в Доме правительства. 18 августа 2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в Доме правительства. 18 августа 2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях - от детсадов до вузов.
