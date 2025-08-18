Рейтинг@Mail.ru
Шииты из России организовали пункт питания для участников шествия Арбаин - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:20 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/uchastniki-2036090650.html
Шииты из России организовали пункт питания для участников шествия Арбаин
Шииты из России организовали пункт питания для участников шествия Арбаин - РИА Новости, 18.08.2025
Шииты из России организовали пункт питания для участников шествия Арбаин
Российские мусульмане-шииты организовали пункт питания на пути следования пешего шествия верующих Арбаин из священного для шиитов иракского города Наджефа в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:20:00+03:00
2025-08-18T16:20:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034951023_0:231:2884:1853_1920x0_80_0_0_a0eeab8a8e48af8e7842665a309d1b9c.jpg
НАДЖЕФ (Ирак), 18 авг - РИА Новости. Российские мусульмане-шииты организовали пункт питания на пути следования пешего шествия верующих Арбаин из священного для шиитов иракского города Наджефа в другой священный город Ирака - Кербелу, сообщил корреспондент РИА Новости. "Группа приехала из России в составе десяти человек специально для того, чтобы вместе с представителями других стран открыть палатку по пути следования верующих из Наджефа в Кербелу и бесплатно раздавать такие напитки, как айран, щербет, а также овощи и фрукты, другие продукты. Наша миссия заключается в том , чтобы поддержать собратьев в нелегкой пешей процессии. Люди при жаре плюс 50 терпеливо преодолевают расстояние в 80 километров. Перед палаткой развевается российский флаг, люди приходят, благодарят Россию за поддержку", - рассказал руководитель группы Мирза Алиев. По его словам, он родился и вырос в дагестанском Дербенте, где мирно живут представители разных верований и национальностей. "Когда узнали, что есть возможность открыть палатку на Арбаин между Наджефом и Кербелой, наша шиитская община оперативно связалась с организаторами - и прилетели сюда. Уверены, что у нас всё получилось. Мы представляем Россию, а ее любят и уважают паломники из Афганистана, Ирана, Пакистана, Индии, Бахрейна, Саудовской Аравии и многих других стран. Они нам открыто об этом говорят", - добавил Мирза Алиев. Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов - проводится в память мученической гибели в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна в битве при Кербеле (нынешняя территория Ирака). С началом паломничества миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак и проводят пешее шествие в сторону Кербелы, стараясь посетить мавзолей имама Хусейна. Кульминация шествия Арбаин в 2025 году состоялась 14 августа.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034951023_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6f3b2eca73f29a258fca74e912e04f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия

Шииты из России организовали пункт питания для участников шествия Арбаин

© РИА Новости / Радик Амиров | Перейти в медиабанкПаломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Паломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Радик Амиров
Перейти в медиабанк
Паломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Читать ria.ru в
Дзен
НАДЖЕФ (Ирак), 18 авг - РИА Новости. Российские мусульмане-шииты организовали пункт питания на пути следования пешего шествия верующих Арбаин из священного для шиитов иракского города Наджефа в другой священный город Ирака - Кербелу, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Группа приехала из России в составе десяти человек специально для того, чтобы вместе с представителями других стран открыть палатку по пути следования верующих из Наджефа в Кербелу и бесплатно раздавать такие напитки, как айран, щербет, а также овощи и фрукты, другие продукты. Наша миссия заключается в том , чтобы поддержать собратьев в нелегкой пешей процессии. Люди при жаре плюс 50 терпеливо преодолевают расстояние в 80 километров. Перед палаткой развевается российский флаг, люди приходят, благодарят Россию за поддержку", - рассказал руководитель группы Мирза Алиев.
© РИА Новости / Радик Амиров | Перейти в медиабанкПаломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Паломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Радик Амиров
Перейти в медиабанк
Паломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
По его словам, он родился и вырос в дагестанском Дербенте, где мирно живут представители разных верований и национальностей.
"Когда узнали, что есть возможность открыть палатку на Арбаин между Наджефом и Кербелой, наша шиитская община оперативно связалась с организаторами - и прилетели сюда. Уверены, что у нас всё получилось. Мы представляем Россию, а ее любят и уважают паломники из Афганистана, Ирана, Пакистана, Индии, Бахрейна, Саудовской Аравии и многих других стран. Они нам открыто об этом говорят", - добавил Мирза Алиев.
© РИА Новости / Радик Амиров | Перейти в медиабанкПаломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Паломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Радик Амиров
Перейти в медиабанк
Паломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов - проводится в память мученической гибели в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна в битве при Кербеле (нынешняя территория Ирака). С началом паломничества миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак и проводят пешее шествие в сторону Кербелы, стараясь посетить мавзолей имама Хусейна.
Кульминация шествия Арбаин в 2025 году состоялась 14 августа.
© РИА Новости / Радик Амиров | Перейти в медиабанкПаломничество мусульман-шиитов в Арбаин в Ираке
Паломничество мусульман-шиитов в Арбаин в Ираке - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Радик Амиров
Перейти в медиабанк
Паломничество мусульман-шиитов в Арбаин в Ираке
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала