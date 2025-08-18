Шииты из России организовали пункт питания для участников шествия Арбаин
© РИА Новости / Радик Амиров | Перейти в медиабанкПаломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Паломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Читать ria.ru в
НАДЖЕФ (Ирак), 18 авг - РИА Новости. Российские мусульмане-шииты организовали пункт питания на пути следования пешего шествия верующих Арбаин из священного для шиитов иракского города Наджефа в другой священный город Ирака - Кербелу, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Группа приехала из России в составе десяти человек специально для того, чтобы вместе с представителями других стран открыть палатку по пути следования верующих из Наджефа в Кербелу и бесплатно раздавать такие напитки, как айран, щербет, а также овощи и фрукты, другие продукты. Наша миссия заключается в том , чтобы поддержать собратьев в нелегкой пешей процессии. Люди при жаре плюс 50 терпеливо преодолевают расстояние в 80 километров. Перед палаткой развевается российский флаг, люди приходят, благодарят Россию за поддержку", - рассказал руководитель группы Мирза Алиев.
© РИА Новости / Радик Амиров | Перейти в медиабанкПаломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Паломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
По его словам, он родился и вырос в дагестанском Дербенте, где мирно живут представители разных верований и национальностей.
"Когда узнали, что есть возможность открыть палатку на Арбаин между Наджефом и Кербелой, наша шиитская община оперативно связалась с организаторами - и прилетели сюда. Уверены, что у нас всё получилось. Мы представляем Россию, а ее любят и уважают паломники из Афганистана, Ирана, Пакистана, Индии, Бахрейна, Саудовской Аравии и многих других стран. Они нам открыто об этом говорят", - добавил Мирза Алиев.
© РИА Новости / Радик Амиров | Перейти в медиабанкПаломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Паломничество мусульман-шиитов в священный для них город Наджаф во время ежегодного шиитского религиозного шествия Арбаин
Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов - проводится в память мученической гибели в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна в битве при Кербеле (нынешняя территория Ирака). С началом паломничества миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак и проводят пешее шествие в сторону Кербелы, стараясь посетить мавзолей имама Хусейна.
Кульминация шествия Арбаин в 2025 году состоялась 14 августа.
Паломничество мусульман-шиитов в Арбаин в Ираке