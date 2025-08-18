https://ria.ru/20250818/trubetskoy-2036112760.html

Свыше 30 млн тонн нефти добыли за 6 месяцев в Сургутском районе Югры

18.08.2025

Свыше 30 млн тонн нефти добыли за 6 месяцев в Сургутском районе Югры

Свыше 30 миллионов тонн нефти и 2,8 миллиарда кубометров газа добыли в Сургутском районе Югры за 6 месяцев 2025 года, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 18.08.2025

КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Свыше 30 миллионов тонн нефти и 2,8 миллиарда кубометров газа добыли в Сургутском районе Югры за 6 месяцев 2025 года, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Подведены итоги социально-экономического развития Сургутского района за шесть месяцев 2025 года… Индекс промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил 93,3%, в том числе: в отрасли добычи полезных ископаемых – 92,6%, обрабатывающие производства – 105,3%. На территории муниципалитета добыто 31,5 миллиона тонн нефти и 2,8 миллиарда кубометров газа", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, в муниципалитете занятость населения остается на высоком уровне: во всех отраслях экономики трудится 104,9 тысячи человек, а уровень безработицы составляет 0,06%, что ниже среднеокружного показателя. На 1 июля 2025 года зарегистрировано 13 493 субъекта малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, что на 132,1% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года. В сфере жилищного строительства за полгода введено в эксплуатацию чуть более 32 тысяч квадратных метров жилья. Годовой показатель ввода жилья для Сургутского района составляет 88,1 тысячи квадратных метров с учетом индивидуального жилищного строительства. Кроме того, за первые шесть месяцев 2025 года введены два объекта социальной сферы и 11 объектов производственного назначения. В настоящее время жилищное строительство активно ведется в семи поселениях района. Также, по словам Трубецкого, численность населения района на 1 июля составила 131,614 тысячи человек, что на 0,6% больше аналогичной даты 2024 года. За полгода в районе родилось 760 младенцев, что позволило добиться превышения показателей рождаемости над смертностью в 2,1 раза.

