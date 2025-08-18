Рейтинг@Mail.ru
Свыше 30 млн тонн нефти добыли за 6 месяцев в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:51 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/trubetskoy-2036112760.html
Свыше 30 млн тонн нефти добыли за 6 месяцев в Сургутском районе Югры
Свыше 30 млн тонн нефти добыли за 6 месяцев в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 18.08.2025
Свыше 30 млн тонн нефти добыли за 6 месяцев в Сургутском районе Югры
Свыше 30 миллионов тонн нефти и 2,8 миллиарда кубометров газа добыли в Сургутском районе Югры за 6 месяцев 2025 года, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:51:00+03:00
2025-08-18T17:51:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990495547_88:0:2471:1341_1920x0_80_0_0_24f40625e66f2668abec09efc0449339.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Свыше 30 миллионов тонн нефти и 2,8 миллиарда кубометров газа добыли в Сургутском районе Югры за 6 месяцев 2025 года, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Подведены итоги социально-экономического развития Сургутского района за шесть месяцев 2025 года… Индекс промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил 93,3%, в том числе: в отрасли добычи полезных ископаемых – 92,6%, обрабатывающие производства – 105,3%. На территории муниципалитета добыто 31,5 миллиона тонн нефти и 2,8 миллиарда кубометров газа", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, в муниципалитете занятость населения остается на высоком уровне: во всех отраслях экономики трудится 104,9 тысячи человек, а уровень безработицы составляет 0,06%, что ниже среднеокружного показателя. На 1 июля 2025 года зарегистрировано 13 493 субъекта малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, что на 132,1% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года. В сфере жилищного строительства за полгода введено в эксплуатацию чуть более 32 тысяч квадратных метров жилья. Годовой показатель ввода жилья для Сургутского района составляет 88,1 тысячи квадратных метров с учетом индивидуального жилищного строительства. Кроме того, за первые шесть месяцев 2025 года введены два объекта социальной сферы и 11 объектов производственного назначения. В настоящее время жилищное строительство активно ведется в семи поселениях района. Также, по словам Трубецкого, численность населения района на 1 июля составила 131,614 тысячи человек, что на 0,6% больше аналогичной даты 2024 года. За полгода в районе родилось 760 младенцев, что позволило добиться превышения показателей рождаемости над смертностью в 2,1 раза.
https://ria.ru/20250813/yugra-2035056764.html
https://ria.ru/20250731/grant-2032525482.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990495547_85:0:2342:1693_1920x0_80_0_0_dd3843de65f604405773e2119876de4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Свыше 30 млн тонн нефти добыли за 6 месяцев в Сургутском районе Югры

Трубецкой: свыше 30 млн тонн нефти добыли за 6 месяцев в Сургутском районе Югры

© Фото : Андрей Трубецкой/TelegramАндрей Трубецкой
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Андрей Трубецкой/Telegram
Андрей Трубецкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Свыше 30 миллионов тонн нефти и 2,8 миллиарда кубометров газа добыли в Сургутском районе Югры за 6 месяцев 2025 года, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Подведены итоги социально-экономического развития Сургутского района за шесть месяцев 2025 года… Индекс промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил 93,3%, в том числе: в отрасли добычи полезных ископаемых – 92,6%, обрабатывающие производства – 105,3%. На территории муниципалитета добыто 31,5 миллиона тонн нефти и 2,8 миллиарда кубометров газа", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Современный хоккейный корт строится в Сургутском районе Югры
13 августа, 16:33
По его словам, в муниципалитете занятость населения остается на высоком уровне: во всех отраслях экономики трудится 104,9 тысячи человек, а уровень безработицы составляет 0,06%, что ниже среднеокружного показателя. На 1 июля 2025 года зарегистрировано 13 493 субъекта малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, что на 132,1% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.
В сфере жилищного строительства за полгода введено в эксплуатацию чуть более 32 тысяч квадратных метров жилья. Годовой показатель ввода жилья для Сургутского района составляет 88,1 тысячи квадратных метров с учетом индивидуального жилищного строительства. Кроме того, за первые шесть месяцев 2025 года введены два объекта социальной сферы и 11 объектов производственного назначения. В настоящее время жилищное строительство активно ведется в семи поселениях района.
Также, по словам Трубецкого, численность населения района на 1 июля составила 131,614 тысячи человек, что на 0,6% больше аналогичной даты 2024 года. За полгода в районе родилось 760 младенцев, что позволило добиться превышения показателей рождаемости над смертностью в 2,1 раза.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Сургутский район Югры получил грант за работу с налогами
31 июля, 10:15
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала