В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Тамбовская область... "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС также призвали граждан региона соблюдать правила безопасности.

