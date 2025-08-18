https://ria.ru/20250818/trevoga-2035961644.html
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Тамбовская область... "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС также призвали граждан региона соблюдать правила безопасности.
