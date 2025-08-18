https://ria.ru/20250818/tramp-2036178741.html
Трамп на встрече не смог найти президента Финляндии, сидящего напротив него
2025-08-18T23:24:00+03:00
2025-08-18T23:24:00+03:00
2025-08-19T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
сша
украина
дональд трамп
фридрих мерц
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами по Украине похвалил загар канцлера ФРГ Фридриха Мерца и не нашел президента Финляндии Александра Стубба, который сидел прямо напротив него. "Большая часть принимать моего друга, большое спасибо. Отлично выглядите с загаром, откуда он у вас? Я хочу такой же!" – пошутил Трамп, обращаясь к Мерцу. "Президент Финляндии Стубб, где он?" – продолжил Трамп, обращаясь к финскому коллеге, который сидел прямо напротив него. На поиски Стубба президенту США потребовалось несколько секунд.
финляндия
сша
украина
2025
