Трамп на встрече не смог найти президента Финляндии, сидящего напротив него
23:24 18.08.2025 (обновлено: 10:34 19.08.2025)
Трамп на встрече не смог найти президента Финляндии, сидящего напротив него
Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами по Украине похвалил загар канцлера ФРГ Фридриха Мерца и не нашел президента Финляндии Александра... РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами по Украине похвалил загар канцлера ФРГ Фридриха Мерца и не нашел президента Финляндии Александра Стубба, который сидел прямо напротив него. "Большая часть принимать моего друга, большое спасибо. Отлично выглядите с загаром, откуда он у вас? Я хочу такой же!" – пошутил Трамп, обращаясь к Мерцу. "Президент Финляндии Стубб, где он?" – продолжил Трамп, обращаясь к финскому коллеге, который сидел прямо напротив него. На поиски Стубба президенту США потребовалось несколько секунд.
Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Win McNamee
Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами по Украине похвалил загар канцлера ФРГ Фридриха Мерца и не нашел президента Финляндии Александра Стубба, который сидел прямо напротив него.
"Большая часть принимать моего друга, большое спасибо. Отлично выглядите с загаром, откуда он у вас? Я хочу такой же!" – пошутил Трамп, обращаясь к Мерцу.
"Президент Финляндии Стубб, где он?" – продолжил Трамп, обращаясь к финскому коллеге, который сидел прямо напротив него.
На поиски Стубба президенту США потребовалось несколько секунд.
